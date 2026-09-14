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Meteo Piemonte, ancora sole e caldo fino a martedì: da mercoledì arrivano temporali

La situazione cambierà da mercoledì, quando è previsto un peggioramento del meteo in Piemonte

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1 minuto fa

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PIEMONTE – Il Piemonte si prepara a vivere ancora un paio di giornate di tempo stabile e soleggiato, con temperature massime che sulle pianure torneranno a sfiorare i 29-30 gradi.

Per approfondire:

Secondo le previsioni di Arpa Piemonte, fino a domani il tempo resterà in prevalenza sereno. Solo nella mattinata di martedì potranno comparire temporanei annuvolamenti, soprattutto nelle zone di pianura e collina.

Il caldo aumenterà anche in montagna, con lo zero termico che salirà oltre i 4.500 metri.

La situazione cambierà invece da mercoledì, quando è previsto un peggioramento. L’arrivo di aria più fredda in quota, accompagnata da correnti umide, favorirà la formazione di rovesci e temporali, che nella seconda parte della giornata potranno essere localmente anche intensi.

Giovedì il tempo resterà variabile, con alternanza tra schiarite e annuvolamenti e la possibilità di qualche precipitazione.

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