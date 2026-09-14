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Scontro frontale a Cannero Riviera, è morto un motociclista

La strada è stata chiusa al traffico in entrambe le direzioni
Gabriele Farina

Pubblicato

19 minuti fa

il

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CANNERO RIVIERA – Una grave scontro frontale è avvenuto tra l’autista di un’auto ed un motociclista in corrispondenza del km 25,900, la strada statale 34 “del Lago Maggiore” in località Cannero Riviera.

Per approfondire:

Nel sinistro, le cui cause sono ancora da accertare, ha perso la vita l’uomo che guidava la moto, sessantenne.

La strada è stata chiusa al traffico in entrambe le direzioni. Sul posto le Forze dell’Ordine e il personale Anas per la gestione della viabilità e per il ripristino della circolazione nel più breve tempo possibile.

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