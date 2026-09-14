Scontro frontale a Cannero Riviera, è morto un motociclista

CANNERO RIVIERA – Una grave scontro frontale è avvenuto tra l’autista di un’auto ed un motociclista in corrispondenza del km 25,900, la strada statale 34 “del Lago Maggiore” in località Cannero Riviera.

Nel sinistro, le cui cause sono ancora da accertare, ha perso la vita l’uomo che guidava la moto, sessantenne.

La strada è stata chiusa al traffico in entrambe le direzioni. Sul posto le Forze dell’Ordine e il personale Anas per la gestione della viabilità e per il ripristino della circolazione nel più breve tempo possibile.

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