Torino, in Barriera di Milano riapre la scuola Pestalozzi dopo i lavori da 5 milioni di euro

TORINO – Dopo quasi tre anni di lavori, la scuola primaria Gian Enrico Pestalozzi di Barriera di Milano torna a essere pienamente operativa. L’edificio è stato inaugurato questa mattina, in occasione dell’avvio del nuovo anno scolastico, al termine di un importante intervento di riqualificazione finanziato con oltre 5 milioni di euro del Pnrr.

Per più di 400 bambine e bambini il nuovo anno scolastico è iniziato così nella loro scuola rinnovata. Le classi erano state temporaneamente trasferite in altri istituti a partire dall’anno scolastico 2023/24, mentre nell’edificio di via Banfo, tra via Cervino e via Mottarone, procedevano gli interventi.

Una scuola storica di Barriera di Milano

La Pestalozzi è uno degli edifici scolastici storici del quartiere. La scuola fu costruita tra il 1904 e il 1906 e successivamente ampliata negli anni Venti. Gravemente danneggiata durante la Seconda guerra mondiale, venne poi ricostruita e nel tempo è diventata uno dei principali presìdi educativi e sociali di Barriera di Milano.

L’intervento ha puntato quindi non soltanto a rinnovare gli spazi, ma anche a conservare il valore storico dell’edificio, adeguandolo alle esigenze della scuola contemporanea.

I lavori hanno riguardato l’intero complesso, con interventi di consolidamento strutturale e miglioramento antisismico, oltre a opere per aumentare l’efficienza energetica e migliorare la qualità degli ambienti.

Sono state recuperate le facciate, sostituiti i serramenti e rinnovati i servizi igienici. Un intervento significativo ha interessato anche le due palestre della scuola, insieme agli spazi interni ed esterni.

L’obiettivo è stato quello di rendere l’edificio più sicuro, accessibile, efficiente e funzionale, senza perdere il legame con la sua storia.

Il taglio del nastro con la comunità scolastica

Alla cerimonia di inaugurazione hanno partecipato il sindaco di Torino Stefano Lo Russo, l’assessora alle Politiche educative Carlotta Salerno, il presidente della Circoscrizione 6 Valerio Lomanto e il dirigente dell’Istituto Comprensivo Aristide Gabelli Luca Bollero.

Insieme a loro erano presenti bambine e bambini, famiglie e personale scolastico, nel giorno del ritorno alla Pestalozzi.

«L’avvio dell’anno scolastico non poteva che partire dal taglio del nastro della rinnovata scuola Pestalozzi, nel cuore di Barriera di Milano», ha sottolineato il sindaco Lo Russo, ricordando l’investimento della Città sulla scuola e sulla rigenerazione urbana.

Secondo il sindaco, infatti, la riqualificazione degli edifici scolastici rappresenta anche uno degli strumenti attraverso cui rafforzare la vita dei quartieri e i legami tra le persone. Lo Russo ha ricordato inoltre che sono oltre 320 milioni di euro gli investimenti messi in campo dalla Città per interventi di rigenerazione urbana da Barriera di Milano a Mirafiori e che sono oltre 100 gli edifici scolastici rinnovati in città.

«È una grande emozione iniziare l’anno scolastico in un edificio così simbolico per la nostra Città e per Barriera di Milano», ha detto l’assessora Carlotta Salerno, ricordando il lavoro portato avanti dall’Edilizia scolastica e dalle maestranze durante i tre anni necessari per completare l’intervento.

Anche il dirigente scolastico Luca Bollero ha sottolineato l’importanza del ritorno nella sede rinnovata: «Per il nostro istituto comprensivo è una immensa gioia avere una struttura completamente rinnovata dove bambine e bambini, ragazze e ragazzi possono crescere ed esprimersi».

Un investimento del Pnrr per una scuola più moderna

La riqualificazione della Pestalozzi rientra nel programma Torino Cambia e, nello specifico, nella Missione 4 del Pnrr dedicata all’istruzione e alla ricerca.

L’intervento è stato finanziato nell’ambito della Missione 4, Componente 1, Investimento 3.3, destinata alla messa in sicurezza e alla riqualificazione del patrimonio scolastico.

La sfida, per un edificio con oltre un secolo di storia, è stata quella di conciliare la conservazione delle caratteristiche dell’immobile con le necessità di una scuola moderna: sicurezza strutturale, efficienza energetica, accessibilità, comfort e nuovi spazi per la didattica e la socialità.

La Pestalozzi torna così a essere non soltanto il luogo dove ogni giorno si svolgono le lezioni, ma anche uno spazio della comunità di Barriera di Milano.

Alla Pestalozzi arriva anche “Un Playground per Barriera”

La riapertura della scuola sarà accompagnata nelle prossime settimane da una serie di iniziative rivolte al quartiere.

La Pestalozzi è infatti coinvolta nel progetto “Un Playground per Barriera”, promosso da Graphic Days® in collaborazione con l’istituto scolastico. L’obiettivo è coinvolgere bambine, bambini, famiglie e abitanti attraverso attività creative e momenti di partecipazione.

Il percorso è iniziato proprio oggi con una mostra curata da Posterheroes all’interno della scuola, dedicata ai temi dell’apprendimento e dell’importanza dell’errore.

Il 15 ottobre sarà invece inaugurato “A Modo Loro. Cosa ci insegnano gli animali”, un intervento artistico permanente realizzato e donato alla Scuola dell’Infanzia Teresa Sarti Strada.

Il momento conclusivo sarà domenica 25 ottobre, quando dalle 10 alle 18 il tratto di via Banfo compreso tra via Cervino e via Valprato sarà trasformato in un playground aperto alla cittadinanza, con mostre, laboratori, giochi e attività creative gratuite. La giornata si concluderà alle 18 con una parata collettiva.

Per Barriera di Milano, dunque, la riapertura della Pestalozzi non è soltanto la fine di un lungo cantiere. È il ritorno a pieno regime di uno degli edifici che da più di un secolo fanno parte della vita del quartiere, con una scuola rinnovata negli spazi e nella sicurezza e nuove occasioni di incontro attorno ad essa.

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