Sul Piemonte l’anticiclone delle Azzorre riporta temperature fino a 30°C, ma sono in arrivo i temporali

TORINO – Dopo una breve parentesi autunnale per il passaggio dell’intensa perturbazione che tra mercoledì 9 e giovedì 10 settembre ha fatto scendere sensibilmente le temperature, portando anche le prime imbiancate sulle montagne di Piemonte e Valle d’Aosta, il fine settimana appena trascorso è stato decisamente più soleggiato e mite.

L’alta pressione e l’arrivo dei temporali

Secondo l’ultimo aggiornamento del meteorologo Andrea Vuolo, il Piemonte rimane interessato da un campo di alta pressione, associato all’anticiclone delle Azzorre in rinforzo sull’Ovest Europa, il quale garantirà un inizio di settimana stabile, in prevalenza soleggiato e con temperature ancora estive, tuttavia con parziali annuvolamenti medio-bassi nelle mattinate di lunedì e martedì specie a ridosso dei settori alpini e sulle aree pianeggianti a causa di umide correnti orientali nei bassi strati dell’atmosfera, ma con tendenza comunque ad ampie schiarite nelle ore pomeridiane fino a cielo poco nuvoloso.

Le temperature risulteranno in lieve calo nei valori minimi notturni, compresi tra 13 e 17 °C ma in aumento in quelli massimi, fino a 26-29 °C su pianure e colline, anche con locali picchi prossimi ai 30 °C su Torinese, Astigiano, Vercellese e Alessandrino, insieme ad uno zero termico che si riporterà anche oltre la soglia dei 4.500 metri di quota.

Mercoledì, con l’indebolimento dell’anticiclone, è atteso – prosegue Vuolo – il transito di un impulso instabile di origine atlantica che determinerà la formazione di rovesci e temporali dal pomeriggio sulle aree alpine, in estensione anche in pianura verso sera con fenomeni localmente intensi.

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