SportTorino
Toro sconfitto in casa dalla Roma: è sempre Malen con Dybala
Il racconto della partita
TORINO – Troppa Roma per il Toro. La squadra di Abate prova a difendersi, prende gol cerca il pareggio ma poi dev e arrendersi.
Malen, Dybala e Soulè. E’ su questo triangolo che si muovono le azioni della Roma ed è ancora Malen sul solito assist di Dybala a portare i giallorossi in vantaggio. Il Toro prova a reggere, senza mai riuscire a reagire.
Nella ripresa i granata devono provare qualcosa in più e riescono ad essere pericolosi con Simeone e poi con Mandragora.
Sul finale Abate prova anche la carta Zapata e chiude con due punte. Ma è Pisilli, con i crampi, a segnare il gol dello 0-2 che chiude la partita al 94′. Roma a punteggio pieno. Per il Toro 3 sconfitte su 4 partite.
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