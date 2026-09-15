CronacaTorino
Dovrà tornare in carcere il commesso del minimarket a Torino accusato di violenza su 13enne
La decisione del tribunale del Riesame
TORINO – Era previsto entro 20 giorni, a partire da ieri, il responso del tribunale del Riesame di Torino sul caso del commesso del minimarket torinese che ha molestato la tredicenne. Dopo l’udienza di ieri, il tribunale ha però preso la decisione nel giro di poche ore: il 42enne sotto accusa dovrà tornare in carcere.
I fatti risalgono al 28 agosto. Inizialmente la gip non aveva convalidato il fermo dell’indagato, stabilendo la sua scarcerazione con obbligo di firma: decisione che aveva scatenato feroci polemiche.
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