Estrazioni Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto di oggi, 15 settembre 2026: i numeri vincenti

L’attesa è finita e la dea bendata ha di nuovo fatto il suo giro tra le ruote delle città italiane. Con la nuova estrazione del Lotto di questa sera, si rinnova l’appuntamento con la fortuna che tiene con il fiato sospeso milioni di appassionati da Nord a Sud.

In questo articolo troverete i risultati ufficiali e le combinazioni vincenti ruota per ruota, insieme ai simboli del Simbolotto e ai numeri estratti per 10eLotto e SuperEnalotto.

Ecco i numeri del Lotto di martedì 15 settembre 2026:

Bari: 3 2 53 44 29

Cagliari: 85 81 31 53 23

Firenze: 27 40 34 71 81

Genova: 55 62 72 63 27

Milano: 79 9 49 80 68

Napoli: 58 90 88 77 50

Palermo: 45 39 22 8 31

Roma: 39 41 4 54 63

Torino: 53 8 80 58 54

Venezia: 63 15 69 9 74

Nazionale: 16 45 75 60 18

I 20 numeri vincenti del 10eLotto del 15 settembre sono:

2 – 3 – 8 – 9 – 27 – 31 – 39 – 40 – 41 – 45 – 51 – 53 – 55 – 58 – 62 – 63 – 79 – 81 – 85 – 90

Numero oro: 3

Doppio oro: 3 -2

Extra: 4 – 22 – 23 – 29 – 34 – 44 – 49 – 54 – 68 – 69 – 71 – 72 – 77 – 80 – 88

I numeri del Superenalotto del 15 settembre 2026:

La combinazione vincente è: 3 12 18 32 47 54

Il numero Jolly è: 69

Il numero Superstar è: 28

Il Jackpot del Superenalotto: 27.300.000 euro

I numeri ritardatari per la prossima estrazione del Lotto di giovedì 17 settembre 2026:

I numeri ritardatari in assoluto:

Bari 67 (manca da 166 estrazioni)

Venezia 31 (manca da 124 estrazioni)

Nazionale 78 (manca da 98 estrazioni)

Firenze 66 (manca da 96 estrazioni)

Firenze 24 (manca da 93 estrazioni)

Palermo 13 (manca da 93 estrazioni)

Bari 21 (manca da 91 estrazioni)

Bari 12 (manca da 88 estrazioni)

Torino 25 (manca da 87 estrazioni)

Roma 13 (manca da 82 estrazioni)

I numeri ritardatari per la prossima estrazione del Superenalotto del 17 settembre:

48 (manca da 75 estrazioni) – 5 (da 66) – 35 (da 52) – 87 (da 51) – 30 (da 40) – 80 (da 36)

I simboli estratti al Simbolotto

44 – PRIGIONE

32 -DISCO

3 – GATTA

31 – ANGURIA

15 – RAGAZZO

Cosa fare se soffri di ludopatia

Per chiedere aiuto per la ludopatia, puoi chiamare il Telefono Verde Nazionale (800 55 88 22) per informazioni e indirizzamento, rivolgerti direttamente ai SerD (Servizi per le Dipendenze) della tua ASL (es. ASLTO4 ha sedi a Chivasso, Caluso, Ciriè) per percorsi gratuiti e anonimi, o cercare supporto specifico in associazioni come il Centro Torinese di Solidarietà (CTS) per percorsi serali e di gruppo, e contattare lo sportello “Sgarbuglio” per problemi di sovraindebitamento collegati al gioco.

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