Il sindaco Maurizio Rasero si dimette da presidente della Banca di Asti

ASTI – Sono arrivate durante il consiglio di amministrazione della Banca di Asti di questa mattina le dimissioni del presidente Maurizio Rasero. Il sindaco di Asti aveva mantenuto il doppio ruolo nonostante le numerose critiche dall’opposizione in consiglio comunale: la sua nomina alla guida della banca risaliva allo scorso 27 aprile, su proposta della Fondazione Cassa di Risparmio di Asti, e la minoranza contestava non solo il cumulo delle cariche, ma anche l’opportunità e le modalità dell’elezione, avvenuta dopo che lo stesso Rasero aveva nominato buona parte dei componenti del CdA della Fondazione, che indicano il presidente della Banca.

Non sarebbero state queste rimostranze a convincere l’ex presidente della provincia a lasciare, ma deve aver influito maggiormente la lettera di Bankitalia giunta all’istituto di credito astigiano il 28 agosto, in cui chiedeva chiarezza sul doppio ruolo di Rasero. Alla lettera il CdA dovrà rispondere entro pochi giorni.

Al termine del consiglio, Rasero ha spiegato ai giornalisti che non vi sono conflitti d’interesse o incompatibilità nelle nomine, ma che era necessario per lui decidere su quale dei due ruoli impegnarsi.

Le sue non sono ancora dimissioni formali e verranno ratificate nel cda di dopodomani, giovedì 17 settembre. Se le dimissioni dovessero essere ratificate tra due giorni, la presidenza della Banca di Asti dovrebbe passare all’attuale vicepresidente, il commercialista biellese Gabriele Mello Rella. Il quale, per il momento, assume la reggenza della banca.

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