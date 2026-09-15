Ribaltamento sulla A7, proseguono nella notte i controlli nello Scrivia: Arpa analizza l’acqua

SERRAVALLE SCRIVIA – Sono proseguite anche durante la notte le operazioni dei Vigili del Fuoco nel torrente Scrivia, dopo il sinistro avvenuto ieri sulla A7 Milano-Genova, nei pressi di Serravalle Scrivia. Il mezzo coinvolto nel ribaltamento trasportava infatti fusti di vernici e parte del materiale è finita nell’area del corso d’acqua, facendo scattare le verifiche sulla possibile presenza di sostanze inquinanti.

I Vigili del Fuoco hanno lavorato con una squadra arrivata da Alessandria e una dal distaccamento di Novi Ligure, impegnate nelle attività di messa in sicurezza e nel controllo della zona interessata dallo sversamento.

L’incidente era avvenuto sulla A7, in direzione Milano, quando un mezzo furgonato aveva urtato il ponte poco prima dell’uscita di Serravalle Scrivia. Il veicolo trasportava fusti contenenti vernici bicomponenti.

Particolare attenzione è stata riservata al materiale che potrebbe essere entrato in contatto con l’acqua dello Scrivia. Arpa Piemonte, intervenuta per gli accertamenti ambientali, ha individuato tra le sostanze coinvolte resina epossidica a base di bisfenolo A-epicloridrina e isocianato.

Per capire se e in quale misura queste sostanze abbiano raggiunto il torrente, i tecnici di Arpa hanno effettuato prelievi di campioni d’acqua in diversi punti dello Scrivia. I campioni sono stati inviati ai laboratori per le analisi, che serviranno a verificare l’eventuale presenza delle sostanze e a valutare le condizioni del corso d’acqua.

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