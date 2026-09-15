Lo studente di medicina Haytham Moustafa muore in Spagna: dagli amici e colleghi di Torino una raccolta fondi per riportarlo a casa

TORINO – Si chiamava Haytham Moustafa, aveva 27 anni ed era uno studente di Medicina alle Molinette di Torino e rappresentante degli studenti con la lista UniversiTo RappresentaTo.

Haytham è venuto tragicamente a mancare nella notte del 2 settembre mentre si trovava in Spagna, deceduto a causa di uno scontro stradale.

Sono stati proprio i suoi compagni di corso ad aver avviato una raccolta fondi per permettere alla famiglia di portare avanti le procedure necessarie per il trasferimento della salma dalla Spagna all’Egitto, dove si terranno i funerali. Una spesa non indifferente.

La sua famiglia in questi giorni sta affrontando le procedure necessarie per il trasferimento della salma dalla Spagna all’Egitto, dove si terranno i funerali. Il costo si aggira intorno ai 5000€ e, come comunità studentesca e amici, vogliamo cercare di essere concretamente vicini a loro.

Si legge sulla pagina della raccolta fondi avviata su GoFundMe. Una corsa solidale che ha persino oltrepassato l’obiettivo iniziale e al momento sono stati raccolti ben 8.516 €.

Per noi Haytham non era soltanto un compagno di corso e un rappresentante degli studenti, ma una persona con cui abbiamo condiviso una parte importante del nostro percorso universitario. Con il consenso della sua famiglia, abbiamo deciso di condividere questa notizia con tutta la comunità studentesca, affinché chi lo ha conosciuto possa unirsi al nostro dolore e al nostro ricordo. Come compagni di corso e amici, vogliamo cercare di essere concretamente vicini alla sua famiglia.

Abbiamo avviato una raccolta fondi per contribuire alle spese necessarie per il trasferimento. Nelle storie e nella bio trovate un link a GoFundMe così da permettere a chiunque voglia partecipare di poter dare il proprio contributo. Tutto il ricavato verrà indirizzato direttamente alla sua famiglia tramite la piattaforma. In questo momento così difficile, ci stringiamo con affetto alla sua famiglia, ai suoi amici e a tutte le persone che gli hanno voluto bene.

Ciao Haytham.

Che tu possa riposare in pace.

Le parole di cordoglio di Rappresenta.TO

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