Il fronte Sì Tav si organizza: il 27 settembre manifestazione a Torino

TORINO – “No alla violenza, si alla Tav”. È questo lo slogan della manifestazione a favore della realizzazione della grande opera organizzata per il 27 settembre da SiTav, Si Lavoro, dai Radicali dell’Associazione Adelaide Aglietta e da altre realtà civiche. L’iniziativa ha tra i primi firmatari anche Mino Giachino, ex Sottosegretario di Stato del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, tra i principali organizzatori della piazza “Sì Tav” di otto anni fa in piazza Castello.

«A Torino gli episodi di manifestazioni violente sono molto preoccupanti»

I manifestanti – che chiamano a raccolta la cittadinanza – si raccoglieranno a Torino, in piazza Palazzo di Città alle ore 11. L’obiettivo è di dar voce a una “maggioranza silenziosa”, dopo i gravi scontri avvenuti a Chiomonte quest’estate, ma non solo: «A Torino gli episodi di manifestazioni violente sono molto preoccupanti e non possono essere archiviate come sporadici eventi» – scrive in una nota Europa Radicale, presentando l’iniziativa – «Dopo l’assalto a La Stampa e le devastazioni alle Ogr, sabato 25 luglio scorso è stata una giornata di vera e propria guerriglia a Chiomonte; non certo la prima ma una delle più terribili della lunga storia di violenze attuate contro il cantiere dell’alta velocità in Valle di Susa. Non basta condannare le centinaia di assaltatori incappucciati armati di molotov, arrivati da molte parti d’Europa e sostenuti e organizzati da frange estremiste italiane; serve di nuovo far vedere che esiste una maggioranza silenziosa che vuole che si proceda con i lavori, rispettando i tempi e i costi previsti e utilizzando al meglio i fondi di compensazione per la valle».

15 anni fa la firma dell’intesa Francia-Italia

Le argomentazioni dei Radicali che dicono Sì alla Tav puntano sulla convinzione che la linea ferroviaria «sposterà una parte importante del trasporto merci e passeggeri dalla strada alla rotaia, riducendo l’inquinamento, migliorando l’ambiente e permettendo di viaggiare in maggiore sicurezza. È – e sarà – un volano di crescita economica e di posti di lavoro preziosi per i nostri territori». La data della manifestazione, 27 settembre, è stata scelta per il suo valore simbolico:

il 27 settembre 2011 avvenne infatti la firma a Parigi dell’intesa intergovernativa tra Italia e Francia ratificando il trattato sulla tratta Torino-Lione.

La marcia No Tav

Il movimento No-Tav risponderà invece il 3 ottobre, con una nuova marcia popolare in Valsusa da Sant’Ambrogio ad Avigliana per ribadire la ferma opposizione alla nuova tratta nazionale Avigliana-Orbassano e alla Torino-Lione. A promuovere l’iniziativa, annunciata con un volantino rilanciato sui social vicini ai centri sociali, il movimento No Tav insieme all’Unione Montana Valle Susa e alle amministrazioni comunali di Sant’Ambrogio e Avigliana.

M5S e Avs hanno già confermato la partecipazione.

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