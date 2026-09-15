Maxi operazione nel Cuneese: sequestrati oltre 2.300 prodotti non sicuri alla fiera di Vicoforte

CUNEO – Un giro di vite a tutela della salute dei consumatori e della leale concorrenza. I funzionari dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM) di Cuneo, insieme ai militari della compagnia della guardia di finanza di Mondovì, hanno portato a termine una vasta operazione di controllo sul territorio, ponendo sotto sequestro oltre 2.300 articoli potenzialmente pericolosi e contestando numerose irregolarità fiscali.

L’intervento si è concentrato sulla verifica della conformità e della sicurezza di diverse categorie merceologiche particolarmente diffuse sul mercato: dalle carte collezionabili dei Pokémon ai peluche, fino a borse, incensi e giocattoli destinati ai più piccoli.

I numeri dell’operazione

2.302 articoli sequestrati: finiti sotto sequestro cautelativo (ai sensi dell’art. 13 della Legge 689/1981) perché privi dei requisiti di sicurezza previsti dalla legge e privi delle opportune certificazioni a tutela della salute pubblica.

Irregolarità fiscali diffusa: durante gli accertamenti, le fiamme gialle hanno sanzionato diversi espositori per violazioni contabili. Tra le contestazioni principali figurano la mancata emissione di scontrini e ricevute, l’assenza o la mancata revisione dei registratori di cassa e l’emissione di documenti fiscali con importi inferiori rispetto a quanto effettivamente incassato dai clienti.

L’attività congiunta si inserisce in un piano ad ampio raggio per estromettere dal mercato la merce fuorilegge. Bloccare la vendita di articoli non conformi non significa solo prevenire rischi concreti per la sicurezza degli acquirenti, ma anche proteggere i commercianti onesti dalla concorrenza sleale di chi opera al di fuori delle regole.

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