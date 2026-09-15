Minaccia con delle forbici il personale sanitario al pronto soccorso di Tortona, arrestato un 29 enne

TORTONA – È dovuta intervenire una pattuglia dei carabinieri per bloccare, a fatica, un 29enne che aveva dato in escandescenze al pronto soccorso dell’ospedale SS. Antonio e Margherita di Tortona (AL).

L’episodio si è verificato nella mattinata del 13 settembre. Al pronto soccorso l’uomo, in stato di marcata alterazione psicofisica, ha creato il panico tra gli utenti presenti nell’area di attesa, ostacolando il regolare svolgimento delle attività sanitarie.

Impugnando un paio di forbici reperite sul posto, ha rivolto minacce ed espressioni intimidatorie nei confronti dei medici e degli infermieri di turno, scagliandosi anche contro l’addetto alla vigilanza che era intervenuto nel tentativo di riportare la calma ed evitare conseguenze peggiori per gli operatori.

Dopo la telefonata al 112, una pattuglia è intervenuta prontamente e ha bloccato il soggetto, riuscendo a disarmarlo ed evitando che la situazione degenerasse ulteriormente.

L’uomo è stato quindi condotto presso i locali della Compagnia per le formalità di rito e successivamente accompagnato davanti all’Autorità giudiziaria per l’udienza con rito direttissimo. Il giudice ha convalidato l’arresto per resistenza e violenza a Pubblico Ufficiale e interruzione di pubblico servizio, eseguito dai carabinieri, e ha applicato a carico del 29enne la misura cautelare del divieto di dimora nella provincia di Alessandria.

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Iscriviti al canale WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese