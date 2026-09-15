Mostra “Convivium. Dal ferro al cibo”. A Palazzo Lascaris fino al 29 settembre

Una storia che parla di terra, di lavoro, di saperi contadini e artigianali, ma anche di condivisione e di ricerca. È questa la narrazione che emerge dalla mostra “Convivium. Dal ferro al cibo”, esposta nell’atrio di Palazzo Lascaris fino al 29 settembre.

L’esposizione è curata dall’Associazione Prometheus di Dronero, in collaborazione con l’Associazione Ristoratori Vallecamonica-Sebino ed è promossa dal Consiglio regionale. Venti pannelli (uno per Regione) illustrano i presidi Slow Food e le eccellenze enogastronomiche dei diversi territori regionali, associandoli alle tecniche agricole tradizionali, ma ancora in uso, che prevedono l’utilizzo delle zappe in ferro forgiato.

Si scopre così come ogni regione italiana abbia i suoi modelli di zappa per coltivare un ortaggio o una produzione agricola specifica e si viene a conoscenza di un saper fare di natura manuale che resiste e che sfata l’idea di un mondo agricolo moderno completamente meccanizzato.

La mostra è visitabile dal lunedì al venerdì con orario 09.00 – 18.45.

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