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Sconti TARI e occupazione suolo pubblico: Torino premia chi fa la differenziata e aiuta i negozi penalizzati dai cantieri
Si rafforza il sistema delle agevolazioni sui tributi comunali con l’obiettivo di sostenere le attività maggiormente penalizzate dai lavori pubblici e, allo stesso tempo, incentivare una gestione più sostenibile dei rifiuti
TORINO – Sostegno al tessuto economico locale schiacciato dai grandi cantieri e incentivi economici per spingere la transizione ecologica. Si muove su questo doppio binario la delibera approvata dalla giunta comunale, su proposta dell’assessora al Bilancio Gabriella Nardelli, che definisce il pacchetto di agevolazioni sui tributi locali per il 2026.
Aiuti al commercio: -40% di TARI nelle zone dei cantieri
Per le attività commerciali e artigianali che convivono con la presenza dei grandi cantieri cittadini (di durata superiore ai 6 mesi), viene confermata la riduzione del 40% della TARI.
Il beneficio sarà modulato in base alle aree individuate dal Comune:
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Sconto per 12 mesi: riconosciuto ai negoziati di piazza Bengasi (cantiere per il parcheggio interrato e la riqualificazione della piazza) e a quelli nell’area del Parco della Tesoriera (restyling del giardino storico).
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Sconto per 10 mesi: destinato alle attività di piazza Baldissera (lavori sulla viabilità e semafori intelligenti) e dell’asse via Gottardo – via Bologna (impegnate nei cantieri SMAT per l’Idropolitana).
Come accedere ai tagli: la riduzione TARI verrà applicata automaticamente a saldo senza bisogno di presentare alcuna domanda. Per quanto riguarda invece le agevolazioni sul canone di occupazione del suolo pubblico, i commercianti interessati dovranno inviare un’apposita richiesta entro il 31 dicembre 2026.
Premiati i quartieri ricicloni: -4,90% TARI a quattro zone
Sul fronte dei rifiuti, il 2026 introduce un criterio inedito: le riduzioni non andranno solo alle zone con la maggior crescita percentuale di raccolta differenziata, ma anche a quelle con le prestazioni migliori in termini assoluti (sulla base dei dati 2025).
L’agevolazione consiste in un taglio del 4,90% sulla quota variabile della TARI per le famiglie residenti in quattro quartieri target:
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Miglior incremento percentuale: San Salvario (ecoisole smart) e Mirafiori Sud (porta a porta).
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Migliori risultati assoluti: Le Spine (ecoisole smart) e Madonna del Pilone (porta a porta).
Incentivi “Green” per famiglie e imprese
Spazio anche alla prevenzione e alla riduzione degli imballaggi alla fonte, con sconti calcolati sulla parte variabile del tributo:
Per le famiglie (sconto 2% per ciascuna scelta adottata):
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Acquisto o noleggio/lavaggio di pannolini lavabili.
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Utilizzo di assorbenti femminili riutilizzabili o coppette mestruali.
Per le imprese e attività commerciali (sconto 1% per ciascuna scelta adottata):
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Vendita di prodotti sfusi o alla spina.
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Utilizzo del vuoto a rendere.
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Distribuzione di acqua alla spina con contenitori riutilizzabili.
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Cessione gratuita di beni non alimentari.
Le riduzioni ambientali per famiglie e imprese saranno riconosciute a consuntivo: per ottenerle occorrerà presentare domanda con la documentazione d’acquisto entro il mese di febbraio 2027.
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