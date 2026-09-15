Torino ospiterà la finale della Conference League 2028: si giocherà allo Juventus Stadium

TORINO – Torino ospiterà nel 2028 la finale della UEFA Conference League, una delle principali competizioni europee per club. La decisione è stata presa oggi dal Comitato Esecutivo della UEFA, riunito a Salonicco, che ha assegnato le sedi delle finali delle principali competizioni europee per il 2028 e il 2029.

La partita si giocherà allo Juventus Stadium, che torna così a ospitare una grande finale internazionale. La candidatura di Torino era stata presentata dalla FIGC, insieme alla Città di Torino e alla Juventus.

“Accogliamo con grande soddisfazione la scelta di Torino come sede della finale della UEFA Conference League 2028”, commenta il sindaco Stefano Lo Russo. “La nostra città si aggiudica un nuovo grande evento sportivo, a conferma della sua capacità di ospitare con successo eventi di caratura internazionale”.

Lo Russo ha ringraziato “la FIGC e il presidente Malagò per aver creduto nella candidatura di Torino” e la Juventus “per aver messo a disposizione lo Juventus Stadium”.

Soddisfazione anche da parte dell’assessore allo Sport Domenico Carretta: “Torino è pronta a trasformare anche questo evento in una festa indimenticabile accogliendo ogni tifoso con il calore, la passione e la bellezza che rendono unica questa città”.

Lo Juventus Stadium, inaugurato nel 2011, ha già ospitato diversi appuntamenti internazionali. Nel 2014 è stato sede delle finali di Europa League, nel 2022 ha accolto la finale della Women’s Champions League, mentre nel 2021 ha ospitato le finali della Nations League tra nazionali.

Con la finale di Conference League del 2028, Torino si prepara quindi a tornare al centro del calcio europeo, con un nuovo grande appuntamento internazionale in programma allo stadio bianconero.

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