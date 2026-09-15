Vietato l’uso dell’acqua potabile senza bollitura a Ponzone: pericolo Escherichia coli

PONZONE – È ancora in vigore l’ordinanza emessa dal sindaco di Ponzone (AL) che disciplina l’utilizzo dell’acqua dell’acquedotto dopo l’alta concentrazione del batterio Escherichia coli rilevata.

Il provvedimento è stato preso a partite dal 10 settembre dopo i controlli dell’Asl e i campionamenti di Arpa sull’acqua dalla fontanella pubblica di piazza Italia. Le analisi avevano infatti rilevato il superamento dei limiti previsti per il parametro di Escherichia coli.

Nell’ordinanza il primo cittadino, in via cautelativa, ha vietato l’utilizzo dell’acqua per uso alimentare diretto e indiretto, salvo che la stessa sia stata sottoposta a previa bollitura o disinfezione con idonei prodotti disinfettanti per acqua potabile.

Come spiegato dal sindaco Fabrizio Ivaldi all’ANSA, probabilmente la concentrazione di batteri nell’acqua è dipesa dalla siccità dell’estate, «che ha ridotto l’invaso del Bric Berton, da cui preleviamo l’acqua per l’approvvigionamento, a una pozza, con meno di 70 centimetri».

Per garantire l’approvvigionamento idrico ai cittadini, è stata posizionata un’autobotte di acqua potabile in piazza Italia.

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