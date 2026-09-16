Attesi temporali anche intensi e calo delle temperature, ma in Piemonte l’autunno dovrà aspettare

TORINO – Come già anticipato, a partire da oggi l’anticiclone che ha interessato la nostra regione e garantito tempo stabile e soleggiato andrà indebolendosi: sono in arrivo piogge e temporali anche forti e calo delle temperature.

Le previsioni

Secondo le previsioni del meteorologo Andrea Vuolo, un fronte freddo collegato alla discesa di una perturbazione atlantica raggiungerà il Nord Italia nella giornata di giovedì 17 settembre aprendo, anche sul Piemonte, una fase instabile e decisamente più fresca, con le temperature che si riporteranno temporaneamente verso le medie tipiche del periodo.

Già da questa sera si avvertirà un primo cambiamento, con la formazione di rovesci e temporali sparsi che dalle medio-alte valli alpine dal Torinese al VCO potranno estendersi sui fondovalle e sulle pianure pedemontane nord-occidentali e settentrionali del Piemonte, nonché sull’Appennino alessandrino e – nottetempo – fin sulle aree pianeggianti al confine con la Lombardia, in seno ad un flusso di correnti sud-occidentali a curvatura ciclonica che, a carattere sparso e intermittente, potrà favorire precipitazioni anche nella mattinata di giovedì.

Con il graduale ingresso di aria più fredda e asciutta in quota, si riattiveranno nuovi rovesci e temporali sparsi già entro il primo pomeriggio di giovedì 17 settembre su Astigiano, Alessandrino, Vercellese, Novarese e Verbano i quali si estenderanno poi verso il Piemonte centro-occidentale con fenomeni temporaleschi localmente intensi e semi-stazionari soprattutto sulle aree pedemontane tra Pinerolese, Torinese, Canavese, Biellese e Sesia, dove non si escludono anche locali criticità per forti piogge concentrate.

Fenomeni, prosegue Vuolo, che tenderanno poi a persistere anche tra la notte e le prime ore della mattinata di venerdì, prima di parziali schiarite, tuttavia con successiva fase di instabilità post-frontale non esclusa anche nel pomeriggio-sera di venerdì con nuovi acquazzoni e temporali tra Cuneese, Appennino e più localmente tra le valli del Rosa e la zona del Lago Maggiore

Cosa ci aspetta nei prossimi giorni

A seguire, con il definitivo allontanamento verso Est della struttura depressionaria, sul Piemonte si ripristineranno condizioni meteo stabili e in prevalenza soleggiate che caratterizzeranno tutto il fine settimana, ad eccezione di residue nubi basse sabato mattina e velature in transito, ma comunque senza fenomeni. Le temperature risulteranno in diminuzione nei valori minimi notturni, tra 13 e 17 °C in pianura e in graduale rialzo in quelli massimi pomeridiani, compresi tra 24 e 27 °C sabato e tra 26 e 29 °C domenica.

L’anticiclone tornerà protagonista soprattutto nella prima parte della prossima settimana, favorito da una nuova avvezione di aria calda di matrice subtropicale-marittima, che determinerà così una fase soleggiata e un sensibile rialzo delle temperature in quota, le quali si riporteranno ben al di sopra delle medie del periodo.

Su pianure e fondovalle alpini e collinari si registrerà – conclude il meteorologo – un’accentuata escursione termica giornaliera con minime tra 13 e 18 °C e massime tra 26 e 30 °C, insieme ad uno zero termico che sulle Alpi tornerà a spingersi ben al di sopra dei 4.000 metri di quota, ancora in concomitanza di una prolungata fase asciutta.

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