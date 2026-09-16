«O accetti o ti faccio licenziare»: barista ventenne denuncia il cameriere del locale per violenza sessuale

TORINO – Con la scusa di dover recuperare alcune bottiglie di vino dalla cantina del bar, avrebbe portato la giovane collega nel sottoscala del locale e lì avrebbe cercato di costringerla a subire atti sessuali. È quanto viene contestato a un cameriere di 33 anni, marito della titolare del bar, ora indagato dopo la denuncia presentata dalla barista, una ventenne assunta da pochi mesi.

Secondo quanto ricostruito nell’inchiesta, l’uomo avrebbe prima iniziato a toccare la ragazza in diverse parti del corpo e avrebbe tentato più volte di baciarla. La giovane avrebbe cercato di sottrarsi alle avances, ma il cameriere l’avrebbe minacciata facendo leva anche sul suo rapporto di lavoro.

«O accetti o ti faccio licenziare, dico a mia moglie che non sai fare nulla»: sarebbe stata questa, secondo l’accusa, la frase pronunciata dall’uomo per intimidire la ragazza.

La denuncia dopo quei minuti nel sottoscala

La giovane, nonostante la situazione, è riuscita a denunciare quanto sarebbe accaduto ai carabinieri. Nell’avviso di conclusione delle indagini, l’accusa sostiene che il 33enne sarebbe riuscito a costringere la ventenne «a subire e a compiere atti sessuali».

Si tratta di una fase ancora preliminare del procedimento e l’uomo, al momento, è indagato e non condannato. L’avviso di conclusione delle indagini gli concede ora tre settimane per presentare le proprie difese, chiedere ulteriori accertamenti oppure chiedere di essere interrogato dalla Procura.

Al termine di questa fase, il pubblico ministero dovrà valutare se chiedere il rinvio a giudizio.

La moglie dell’uomo, che è la titolare del bar, risulta estranea alla vicenda.

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