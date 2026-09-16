Caos nel carcere di Torino: detenuto incendia una bomboletta e la lancia contro un agente

TORINO – Si è verificato tutto intorno alle 10 di questa mattina: una detenuto del padiglione C del carcere di Torino ha dato fuoco a una bomboletta di gas incendiata e poi l’ha lanciata contro il volto di un agente della polizia penitenziaria.

Cosa successo

A denunciare l’ennesimo episodio violento ai danni degli agenti è l’Osapp. Secondo quanto si apprende, il detenuto ha incendiato una bomboletta utilizzata per i fornellini consentiti all’interno dell’istituto e l’ha scagliata contro l’agente di polizia. Quest’ultimo è riuscito a schivarla, ma l’esplosione è avvenuta a poca distanza dal suo volto, lasciandolo stordito.

L’uomo è stato quindi accompagnato al pronto soccorso dell’ospedale Maria Vittoria per gli accertamenti del caso. Anche un’infermiera, riferisce l’Osapp, sarebbe rimasta sotto choc.

“Siamo arrivati al baratro più totale. L’istituto di Torino è ormai fuori controllo e siamo di fronte a una situazione che non ha precedenti. Con l’episodio odierno arriviamo, secondo i dati in nostro possesso, alla sessantesima aggressione dall’inizio dell’anno. Un numero impressionante, che dimostra in maniera inequivocabile il livello di emergenza raggiunto all’interno del carcere di Torino. Abbiamo superato ogni limite. Gli agenti della polizia penitenziaria continuano a essere esposti quotidianamente a rischi gravissimi, mentre da parte della politica, delle istituzioni e dei vertici del Dap registriamo quello che riteniamo essere un assordante silenzio”, ha affermato Leo Beneduci, segretario generale dell’Osapp, come riportato da Ansa.

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