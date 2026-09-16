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La grande pallavolo europea sbarca a Torino: al PalaVela gli ottavi e i quarti di EuroVolley 2026
L’appuntamento è dal 20 al 23 settembre 2026 al PalaVela
TORINO – Dal 20 al 23 settembre 2026 il PalaVela ospiterà quattro match degli ottavi di finale e due sfide dei quarti del CEV Enel EuroVolley 2026. La manifestazione, organizzata da CEV e Fipav con il supporto del Comitato Regionale Piemonte, Città di Torino, Regione Piemonte e Camera di Commercio, è stata presentata ufficialmente al Grattacielo della Regione.
Il programma si aprirà domenica 20 settembre alle ore 16:00 con la prima gara degli ottavi, mentre l’attesa dei tifosi italiani culminerà alle 21:05, orario del debutto sul parquet torinese dell’Italia guidata dal commissario tecnico Fefè De Giorgi (l’avversaria sarà definita al termine dei gironi eliminatori).
Calendario partite
20 settembre 2026 –
Ottavo di finale 1 ore 16:00
Ottavo di finale 2 ore 21:05
21 settembre 2026 –
Ottavo di finale 3 ore 16:00
Ottavo di finale 4 ore 21:05
23 settembre 2026 –
Quarto di finale 1 ore 16:00
Quarto di finale 2 ore 21:05
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