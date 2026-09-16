CulturaTorino
Quando la Luna e Venere si danno appuntamento nel cielo di Torino al tramonto
Ancora splendidi scatti di Valerio Minato
TORINO – Valerio Minato ci ha abituato a scatti splendidi, spesso arditi, sempre affascinanti. A questa categoria appartiene anche la fotografia che è riuscito a scattare nella serata di lunedì 14 settembre. Il soggetto è ancora una volta Torino.
Si tratta in realtà di una serie di foto che Minato ha raccolto nel post che vi proponiamo a fine articolo. Sul cielo di Torino sembrano essersi dati appuntamento la Luna, Venere e gli immancabili aerei di passaggio.
Sullo sfondo di un cielo infuocato al tramonto ecco anche il Monviso e Superga. Non mancano ovviamente la Mole e il grattacielo Intesa.
Non rimane che godersi la magia di questi scatti.
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