Seguici su

EconomiaTorino

Prezzi al consumo a Torino: l’energia vola a +21,1% sull’anno precedente

A spingere verso l’alto il costo della vita è soprattutto il comparto energetico

Pubblicato

10 secondi fa

il

Aggiungi Quotidiano Piemontese come Fonte preferita su Google

TORINO – Secondo gli ultimi dati diffusi dall’ufficio di Statistica della Città, a agosto 2026 l’indice dei prezzi al consumo (NIC) ha raggiunto quota 103,6 punti (su base 2025=100). Un incremento dello 0,4% rispetto a luglio che porta l’inflazione annua su base tendenziale al +3,4%.

Per approfondire:

A spingere verso l’alto il costo della vita è soprattutto il comparto energetico, vera spina nel fianco dei bilanci familiari.

Quali sono i punti chiave della rilevazione

  • Beni energetici alle stelle: gli energetici impennano del +3,1% in un solo mese, con una crescita del +21,1% rispetto ad agosto 2025.
  • Carrello della spesa “frequente”: i prodotti ad alta frequenza d’acquisto (come alimentari di prima necessità e beni di uso quotidiano) registrano un rialzo dell’1,1% sul mese precedente e un pesante +4,3% su base annua.
  • Alimentari in controtendenza sull’anno: se nel confronto mensile i beni alimentari crescono dello 0,4%, su base annua mostrano una lieve flessione del -0,2%.
  • Frequenze medie e basse: i prodotti a media frequenza di acquisto restano stabili rispetto a luglio (+3,4% annuo), mentre quelli a bassa frequenza segnano un +0,3% mensile (+2,6% annuo).

Beni e servizi a confronto

I beni complessivamente aumentano dello 0,9% su luglio e del 4,4% su base annua. Tra questi, i tabacchi restano stabili nel mese ma segnano un +4,0% sull’anno, mentre gli altri beni vari registrano un lieve +0,2% (+1,0% tendenziale).

I servizi, al contrario, mostrano un leggero calo congiunturale (-0,1%) pur crescendo del 2,5% rispetto allo scorso anno:

  • Trasporti: +1,0% su luglio e +3,2% su base annua (spinti dalle partenze estive).
  • Abitazione: +0,2% mensile e +3,7% annuo.
  • Cultura, ricreazione e cura della persona: -0,8% nel mese, ma +1,2% sull’anno.
  • Comunicazioni: Stabili su luglio e in calo del -2,1% rispetto al 2025.
  • Servizi vari: Invariati sul mese, +3,0% sull’anno.

L’inflazione di fondo – calcolata al netto dei beni energetici e degli alimentari freschi – si mantiene decisamente più contenuta: +0,1% rispetto al mese di luglio e +1,7% su base annua, a conferma di come la fiammata inflazionistica sia quasi interamente guidata dalla crisi energetica.

Google News Rimani aggiornato seguendoci su Google News!
SEGUICI

Iscriviti al canale WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese

Argomenti correlati:
E tu cosa ne pensi?

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *