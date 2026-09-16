Rifiuti e manufatti abusivi vicino al Po: denunciato imprenditore a Settimo Torinese

SETTIMO TORINESE – Oltre tre tonnellate di rifiuti speciali, due manufatti con coperture in eternit e un furgone abbandonato con all’interno lana di vetro e latte di vernice. È quanto hanno trovato i carabinieri della Tenenza di Settimo Torinese durante un sopralluogo in un’area a ridosso del fiume Po.

L’intervento è scattato a metà settembre 2026 dopo numerose segnalazioni arrivate dai cittadini, che avevano evidenziato la presenza di rifiuti ben visibili all’interno dell’area.

I carabinieri hanno quindi organizzato un sopralluogo insieme agli agenti della Polizia locale. Successivamente, per accedere al terreno e verificare le condizioni dell’area, è stato effettuato un controllo con il supporto dell’Ufficio tecnico del Comune e di Arpa Piemonte.

Due manufatti con copertura in eternit

Durante l’ispezione sono stati individuati due manufatti dotati di copertura in eternit, realizzati, secondo quanto accertato nel corso del sopralluogo, in assenza dei necessari permessi a costruire.

Attorno alle strutture erano inoltre presenti oltre tre tonnellate di rifiuti speciali, che sarebbero stati depositati abusivamente nell’area.

Nel corso dei controlli è stato trovato anche un furgone abbandonato, al cui interno erano presenti materiali riconducibili ad attività edilizie, tra cui lana di vetro e latte di vernice.

L’area posta sotto sequestro

Al termine degli accertamenti, i militari hanno sottoposto a sequestro l’intera area, che da tempo era stata concessa in affitto a un imprenditore edile di 58 anni.

L’uomo è stato denunciato dai carabinieri per le ipotesi di reato relative alla costruzione abusiva di manufatti e al deposito incontrollato di rifiuti.

Gli accertamenti sono stati svolti con il coinvolgimento dei diversi enti competenti, alla luce sia della presenza dei rifiuti sia della realizzazione delle strutture senza i titoli edilizi previsti.

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