Inaugurati i nuovi Bagni Pubblici a Barriera di Milano: oltre 550mila euro per la ristrutturazione

TORINO – Taglio del nastro questo pomeriggio per i rinnovati spazi della Casa del Quartiere Bagni Pubblici di via Agliè 9, nel cuore di Barriera di Milano. Lo storico presidio cittadino, nato negli anni Cinquanta per garantire il servizio di docce pubbliche tuttora operativo, ha completato un percorso di ristrutturazione e rifunzionalizzazione architettonica e sociale grazie al progetto Social Case.

L’intervento è stato finanziato con 468mila euro di fondi PNRR e integrato da un cofinanziamento di 83mila euro stanziato da Kairos Consorzio di Cooperative Sociali, con il sostegno di Iren. I lavori hanno riguardato la messa a norma dell’edificio, l’eliminazione delle barriere architettoniche, il rifacimento degli impianti, la creazione di nuovi servizi sanitari e la riqualificazione delle aree esterne e comuni.

Alla cerimonia inaugurale hanno preso parte il sindaco Stefano Lo Russo, l’assessore al Welfare Jacopo Rosatelli, la direttrice della struttura Erika Mattarella, il presidente del Consorzio Kairos Daniele Caccherano e la direttrice dei Servizi Sociali della Città Monica Lo Cascio.

«La sicurezza urbana si costruisce anche attraverso la cultura della prossimità – ha dichiarato il sindaco Lo Russo –. Al presidio delle forze dell’ordine va affiancata la sicurezza sociale fatta di spazi inclusivi. Barriera di Milano non nasconde le criticità, ma è ricca di energie positive: solo due giorni fa abbiamo inaugurato la scuola Pestalozzi riqualificata e vogliamo continuare a investire qui».

La struttura è già pienamente operativa e affianca alle tradizionali docce un ventaglio articolato di servizi per le fragilità, tra cui la stazione di posta, il deposito bagagli a lungo termine per persone senza dimora, sportelli di segretariato sociale gestiti dalla Cooperativa Liberitutti, la gestione docce con Educamondo, un emporio alimentare solidale e percorsi di reinserimento lavorativo e abitativo.

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