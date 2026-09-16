Un arresto per spaccio e sanzioni sui mezzi pubblici: i risultati dei controlli a San Donato

TORINO –È di 76 persone controllate, di cui 19 cittadini stranieri e 12 con precedenti di polizia, un arresto e varie sanzioni sui mezzi pubblici il bilancio del servizio straordinario di controllo del territorio da parte della polizia di Stato, finalizzato al contrasto del degrado urbano e della microcriminalità, con particolare attenzione alla prevenzione dei reati predatori nelle zone di via Cibrario, via San Donato e vie limitrofe.

​L’operazione è stata coordinata dal commissariato di P.S. San Donato e svolta con il supporto degli equipaggi del Reparto prevenzione crimine “Piemonte”, dell’unità cinofila e del personale addetto ai controlli di GTT.

I controlli

​Nel corso delle attività svolte in sinergia con il personale di GTT lungo la rete del trasporto pubblico locale e metropolitano, con verifiche effettuate alla fermata Metro “Bernini” e a bordo dei mezzi delle linee limitrofe, sono stati controllati 40 passeggeri di cui 3 sanzionati per assenza del titolo di viaggio.

Successivamente sono stati effettuati controlli alla fermata “Treviso” di via Livorno dove si è riscontrata l’irregolarità su titoli di viaggio per 32 passeggeri su 120 controllati.

​Durante gli accertamenti a bordo delle linee GTT, i poliziotti hanno notato un uomo che ha tentato di nascondere un pacchetto tra il sedile e la parete della vettura; la successiva perquisizione ha permesso di rinvenire 28 grammi di hashish e 3 grammi di cocaina, fatto che ha portato all’arresto dell’uomo per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Sempre nell’ambito del medesimo servizio, alla fermata metropolitana, è stato rintracciato un cittadino straniero con permesso di soggiorno scaduto, a cui è stato notificato l’invito a presentarsi presso l’ufficio immigrazione per regolarizzare la propria posizione sul territorio nazionale.

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