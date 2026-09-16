A Vercelli il primo impianto fotovoltaico di proprietà di Nova Aeg: produrrà 5.000 MWh l’anno

VERCELLI – A Vercelli entra in funzione il primo impianto fotovoltaico di proprietà di Nova Aeg, realizzato nell’area industriale di Larizzate, accanto alla sede direzionale di Nova Coop. L’impianto ha una potenza installata di 4,071 MWp e, secondo quanto comunicato da Nova Coop, sarà in grado di produrre circa 5.000 MWh di energia rinnovabile all’anno.

La quantità di energia generata corrisponde a circa il 6% del fabbisogno elettrico complessivo annuo di Nova Coop.

Un investimento da 3 milioni di euro

Il progetto è stato realizzato con un investimento di circa 3 milioni di euro sostenuto da Nova Aeg, la società energetica collegata al gruppo.

A regime, l’impianto dovrebbe consentire di evitare l’emissione di circa 1.700 tonnellate di CO₂ ogni anno. L’energia prodotta dai pannelli sarà destinata direttamente alle attività di Nova Coop attraverso un accordo di lungo periodo.

L’inaugurazione dell’impianto di Larizzate è stata infatti anche l’occasione per ufficializzare un Power Purchase Agreement (PPA) della durata di dieci anni tra Nova Aeg e Nova Coop.

Energia prodotta a Vercelli e acquistata da Nova Coop

Attraverso il PPA, Nova Coop acquisterà l’intera quantità di energia prodotta dall’impianto per tutta la durata dell’accordo, a un prezzo concordato.

Il meccanismo permette quindi di collegare direttamente la produzione dell’impianto fotovoltaico al fabbisogno energetico della cooperativa, con un accordo pluriennale che punta a rendere più prevedibile il costo dell’energia acquistata.

L’impianto di Larizzate rappresenta così un nuovo tassello nel percorso di Nova Coop verso un maggiore utilizzo di energia proveniente da fonti rinnovabili. Per Nova Aeg si tratta invece del primo impianto fotovoltaico di proprietà inaugurato nell’ambito di questo percorso.

La struttura si inserisce in un’area industriale già legata alle attività della cooperativa e porta a Vercelli una nuova infrastruttura dedicata alla produzione di energia rinnovabile.

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