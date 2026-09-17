EconomiaLavoroSocietàTorino
Il cardinale Repole sui tagli Rai a Torino: «Spero sia possibile riprendere gli investimenti»
La sede torinese vede ormai da qualche tempo una contrazione e una riduzione del personale. Oggi l’incontro arcivescovo-sindacati
TORINO – «Non dobbiamo perdere le nostre eccellenze». Nel pomeriggio di oggi, 17 settembre, l’arcivescovo di Torino e vescovo di Susa Roberto Repole ha incontrato nel capoluogo piemontese le rappresentanze sindacali del Centro di Produzione Rai di Torino, dell’Orchestra Sinfonica Nazionale, della sede di via Cavalli e del Comitato di redazione dei giornalisti di via Verdi. Queste le sue dichiarazioni:
«Desidero dare voce alla loro preoccupazione rispetto al futuro della Rai torinese, che sta subendo riduzioni di personale, la vendita di alcune sedi cittadine e la cancellazione di trasmissioni prodotte storicamente negli studi di via Verdi. Credo che il bisogno di capire non sia solo sindacale, ma di società civile e di comunità: la Rai è una delle più belle espressioni della città e tutti comprendiamo che non dobbiamo perdere le nostre eccellenze.
Il tema dei mass media e dell’informazione ricopre un ruolo sempre più importante nella vita democratica: per questa ragione spero con forza che sia possibile riprendere gli investimenti per lo sviluppo del Servizio pubblico televisivo a Torino, dove tanti anni fa la Rai fu inventata e venne messa a disposizione dell’Italia».
Il riferimento del cardinale è alla contrazione delle attività e ai tagli della tv di Stato in Piemonte, che nei mesi scorsi ha anche messo in vendita gli immobili di proprietà, come il Palazzo della Radiofonia di via Verdi.
Iscriviti al canale WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese