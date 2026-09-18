Mancini svela i convocati per la Nations League: ci sono Vicario dalla Juventus e Mandragora dal Toro

ROMA – Il ct dell’Italia Roberto Mancini ha diramato i convocati per le prime quattro partite di Nations League. Tra i 34 giocatori scelti ci sono anche due calciatori delle squadre torinesi: il portiere Guglielmo Vicario della Juventus e il centrocampista Rolando Mandragora del Torino.

Per gli azzurri sarà un vero tour de force: quattro partite in appena 11 giorni. L’Italia affronterà il Belgio venerdì 25 settembre a Roma, la Turchia lunedì 28 settembre a Bursa e lunedì 5 ottobre a Bologna, mentre venerdì 2 ottobre sarà impegnata contro la Francia a Saint-Denis. Tutte le partite sono in programma alle 20.45.

Nove alla prima convocazione

La lista comprende nove giocatori alla prima chiamata in Nazionale. Si tratta del portiere del Bologna Massimo Pessina, dei difensori Daniele Ghilardi (Roma), Michael Kayode (Brentford) ed Eddy Kouadio (Monza), dei centrocampisti Alessandro Romano (Cagliari) e Issa Doumbia (Sporting Lisbona) e degli attaccanti Sebastiano Esposito (Sassuolo), Antonio Vergara (Napoli) e Mohamed Alì Zoma (Norimberga).

Confermati anche Honest Ahanor e Samuele Inacio, già convocati a giugno per le amichevoli contro Lussemburgo e Grecia.

Tornano invece in azzurro, dopo una lunga assenza, Nicolò Fagioli e Nicolò Zaniolo, che non erano stati convocati dall’ottobre 2024. Rientra anche Rolando Mandragora, assente dalla Nazionale dal marzo 2021.

I 34 convocati

Portieri: Marco Carnesecchi (Atalanta), Gianluigi Donnarumma (Manchester City), Massimo Pessina (Bologna), Guglielmo Vicario (Juventus).

Difensori: Honest Ahanor (Crystal Palace), Alessandro Bastoni (Inter), Riccardo Calafiori (Arsenal), Diego Coppola (Paris FC), Giovanni Di Lorenzo (Napoli), Federico Dimarco (Inter), Daniele Ghilardi (Roma), Michael Kayode (Brentford), Eddy Kouadio (Monza), Gianluca Mancini (Roma), Giorgio Scalvini (Atalanta).

Centrocampisti: Nicolò Barella (Inter), Bryan Cristante (Roma), Issa Doumbia (Sporting), Nicolò Fagioli (Fiorentina), Davide Frattesi (Lazio), Rolando Mandragora (Torino), Alessandro Romano (Cagliari), Sandro Tonali (Tottenham).

Attaccanti: Nicolò Cambiaghi (Bologna), Francesco Pio Esposito (Inter), Sebastiano Esposito (Sassuolo), Samuele Inacio (Borussia Dortmund), Moise Kean (Como), Daniel Maldini (Cagliari), Giacomo Raspadori (Atalanta), Gianluca Scamacca (Atalanta), Antonio Vergara (Napoli), Nicolò Zaniolo (Udinese), Mohamed Alì Zoma (Norimberga).

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