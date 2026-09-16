Nasce VALE: il nuovo polo culturale che coinvolgerà l’intera area del Valentino

TORINO – Si chiamerà VALE il nuovo polo culturale che coinvolgerà l’intera area del Valentino: il Parco, il Teatro Nuovo, il Borgo, il nuovo Campus del Politecnico (che troverà spazio sempre nei padiglioni dell’ex Torino Esposizioni), l’Orto Botanico e gli spazi su corso Massimo d’Azeglio dell’Università. La nuova Biblioteca Centrale, inoltre, aprirà le porte al pubblico entro la fine dell’anno.

VALE, abbreviazione di Valentino ma anche esortazione a non dimenticare il valore della cultura e racchiuderà un ricco palinsesto di appuntamenti pensati per un pubblico più ampio possibile.

Sul sito www.valetorino.it saranno on line già da questo pomeriggio i primi appuntamenti, in programma a partire da novembre, che si svolgeranno in altri luoghi simbolo della cultura in città, in un calendario di avvicinamento che, all’inizio del prossimo anno, vedrà il via alla programmazione vera e propria del VALE, pensato come un nuovo polo culturale inclusivo e aperto a tutte e tutti.

Hanno contribuito allo sviluppo del nuovo polo le fondazioni bancarie: la Fondazione CRT è intervenuta con un investimento di 7 milioni per finalizzare alcuni interventi collegati alla trasformazione del parco del Valentino e alla realizzazione della nuova sede della Biblioteca Centrale mentre la Fondazione Compagnia di San Paolo sarà impegnata in un progetto di valorizzazione e gestione del Borgo rinnovato, grazie ad un accordo di partenariato speciale pubblico privato, in cui la società XKE SI figurerà come partner speciale, che prevede un investimento di 24 milioni di euro, cui si aggiungeranno filantropicamente circa 2 milioni/anno per la gestione.

Il nuovo polo culturale

Il “nuovo” Valentino sarà un luogo di cultura, formazione e ricerca avanzata, sicuramente un punto di riferimento per i tanti studenti degli atenei torinesi che sono tra i principali partner del progetto.

Per il Politecnico è un progetto strategico per l’ampliamento del Campus di architettura, design e pianificazione urbana e si concretizza un moderno polo che nascerà dalla riqualificazione dei padiglioni storici 1, 3A e 3B dell’ex Torino Esposizioni, estendendo gli spazi già oggi disponibili al Castello del Valentino e all’Istituto “Galileo Ferraris”.

Il progetto porterà nel cuore del Parco del Valentino aule, luoghi di studio e di vita universitaria aperti alla città, con un investimento in corso da parte dell’Ateneo di circa 50 milioni di euro. Un approccio progettuale orientato alla sostenibilità: più verde, corti riqualificate, superfici de-impermeabilizzate, i più alti standard energetici e ambientali.

Il disegno complessivo unirà in un unico grande asse verde le due sedi dell’Ateneo, quella storica e la nuova, valorizzando sia gli spazi barocchi e ottocenteschi del Castello del Valentino (iscritto alla World Heritage List Unesco dal 1997, nel quadro delle Residenze Sabaude), sia lo straordinario monumento architettonico del complesso dell’ex Torino Esposizioni: un unico vasto “living lab” di sperimentazione negli ambiti del progetto dell’ambiente costruito.

L’Università degli Studi di Torino (UniTo) conta più di 120 sedi nel territorio regionale, metropolitano e torinese ma l’area del Valentino costituisce, da oltre 300 anni, un luogo chiave del suo sviluppo. Qui dal 1729 ha sede l’Orto Botanico che, localizzato in un’area di circa 3 ettari, rappresenta un patrimonio universitario e cittadino di straordinario valore, con migliaia di entità botaniche da tutto il mondo, visitate lo scorso anno da quasi 50mila persone.

Proprio di fronte al Valentino, inoltre, su corso Massimo D’Azeglio, nell’800 nacquero quattro palazzi universitari a forte vocazione scientifica che, negli anni, hanno ospitato scoperte di rilievo mondiale e grandi scienziati, tra i quali 3 vincitori di premi Nobel.

Oggi qui trovano casa anche collezioni scientifiche e musei di grande rilievo, come il Museo di Antropologia criminale Cesare Lombroso; il Museo di Anatomia Umana “Luigi Rolando”, il Museo della Frutta “Francesco Garnier Valletti”, il Museo di Fisica e le biblioteche storiche.

Proprio sul complesso di questi spazi UniTo interverrà con un progetto di rinnovamento delle palazzine storiche destinato sia ad adeguarle al continuo mutamento delle esigenze scientifiche che a rafforzare la dimensione museale. Con il trasferimento del dipartimento di Chimica nel nuovo Campus delle Scienze e dell’Ambiente di Grugliasco, poi, si aprirà la possibilità di realizzare nuovi spazi dedicati allo studio, alla socializzazione di studenti, docenti e del personale tecnico amministrativo.

Il calendario culturale

La programmazione culturale, che prenderà il via con alcuni eventi off già nel mese di novembre, è curata da Fondazione per la Cultura Torino con la direzione di Maurizia Rebola ed è sostenuta da Reale Mutua, partner del nuovo polo per il triennio 2026/2027/2028.

Mentre la nuova biblioteca si riempie di volumi, alcuni autori celebri rileggeranno un grande classico della letteratura per “La biblioteca immaginaria”. Il primo appuntamento è in programma domenica 5 novembre alle 18 alle Gallerie d’Italia con “E poi è anche un giallo” quando l’autrice Chiara Valerio, a quasi mezzo secolo dalla sua pubblicazione, rifletterà sull’attualità de “Il nome della rosa” di Umberto Eco.

Martedì 10 novembre alle 21 nella sala Fucine delle OGR Boosta e Matteo Caccia daranno vita a “Le città inudibili” facendo riscoprire al pubblico il fascino de “Le città invisibili” di Italo Calvino mentre giovedì 12 novembre alle 18.30 l’auditorium di Reale Mutua ospiterà la riflessione dell’autore Paolo Giordano che ne “La biblioteca infinita” rileggerà “La Biblioteca di Babele” di Jorge Luis Borges.

Nel 2027 la programmazione di VALE entrerà nel vivo con “Bosco Civico”, il ciclo di incontri che mette in dialogo natura, scienza e letteratura negli spazi della nuova Biblioteca Centrale e del Parco del Valentino. Tra radici, alberi e storie gli autori ospiti del programma esploreranno il legame tra natura, persone e società.

Venerdì 12 febbraio alle 18.30 la sala Nervi della Biblioteca ospiterà “Sui rami, senza toccare terra”, incontro con la scrittrice Dacia Maraini. Una lezione che prenderà avvio dalle sue poesie dedicate ai boschi, dove la natura si fa voce e memoria, per poi raggiungere il “Barone rampante” di Italo Calvino, il ragazzo che scelse di non scendere più a terra. Un percorso che unisce versi e romanzo per raccontare come la letteratura trovi da sempre, nei boschi e sui rami, un luogo dove pensare, resistere, immaginare un mondo diverso.

Martedì 16 febbraio alle 18.30 sarà la volta di “Radici e rami: l’evoluzione tra restare e migrare” con il filosofo Telmo Pievani dove l’albero della vita sarà la metafora per comprendere l’evoluzione e le migrazioni come esplorazione di possibilità. I rami nascono spesso per migrazione, perché una popolazione si separa e prende la sua strada.

L’evoluzione umana deve tutto al migrare, allo spostamento, per inseguire gli habitat più congeniali e l’autore rifletterà su come libertà di migrare e diritto di restare nella terra in cui si è nati siano due valori, complementari, da difendere. Il 25 febbraio alle 18.30 infine arriverà lo scienziato e saggista Stefano Mancuso per una riflessione su “Le radici della comunità”.

Nei mesi seguenti, il nuovo polo culturale ospiterà alcune delle principali manifestazioni cittadine: da mercoledì 7 a domenica 11 aprile sarà il quartier generale della decima edizione di Biennale Democrazia 2027, seguita da appuntamenti ed eventi, tra gli altri, del Torino Jazz Festival, del Salone Internazionale del Libro di Torino, di MITO SettembreMusica e MITO per la Città e delle Giornate della Legalità.

Un calendario che si inserisce nell’ambito delle azioni del percorso di candidatura di Torino a Capitale Europea della Cultura 2033 e che vede Fondazione per la Cultura Torino protagonista nella costruzione e nella valorizzazione del nuovo palinsesto culturale del VALE.

La nuova Biblioteca Centrale

Sarà la biblioteca con la sala di lettura più grande d’Europa. Affacciata sul fiume Po, frutto dell’imponente cantiere di trasformazione dell’ex Torino Esposizioni con un investimento oltre 100 milioni di fondi complementari al Pnrr da parte dell’amministrazione comunale, la nuova Biblioteca Centrale sarà il cuore delle biblioteche civiche torinesi: aperta, gratuita e accogliente, luogo per leggere, studiare, informarsi, incontrarsi, sviluppare talenti, esercitare il pensiero critico, sperimentare e condividere. I due ingressi la collegheranno alla città e al parco del Valentino facendone un luogo accogliente, da vivere ogni giorno e in cui tornare.

Custodirà il patrimonio documentario della Città, comprese le collezioni storiche e speciali. Offrirà iscrizione, consultazione, prestito, restituzione e prenotazione, consulenza bibliografica e riproduzione digitale. Wi-Fi, postazioni informatiche, banche dati e collezioni online faciliteranno l’accesso alla conoscenza.

Libri in formati diversi, risorse per persone cieche, ipovedenti e con dislessia e tecnologie assistive amplieranno le possibilità di lettura e apprendimento. Al suo interno troverà spazio anche il Più, Punto Informativo Unificato della Città, dove sarà possibile ricevere informazioni sui servizi comunali e circoscrizionali, informazioni turistiche e sul trasporto pubblico locale, effettuare segnalazioni o reclami, ricevere supporto su servizi digitali.

Gli spazi sono pensati per accogliere età, interessi e modi diversi di vivere la biblioteca. Il padiglione Sottsass ospiterà l’ingresso, la caffetteria, il bookshop e una sala da 100 posti. La Piazza del padiglione Nervi, dedicata a bambini e famiglie, riunirà accoglienza, saggistica, attualità, punto informazioni e “Crescere insieme”.

Le Teche offriranno ambienti raccolti per consultazione, studio, lavoro in gruppo e formazione mentre le Gallerie ospiteranno narrativa, poesia, fumetti, manga, cinema, musica e audiolibri. Nell’Ipogeo troveranno spazio collezioni storiche e speciali, esposizioni, documenti dei depositi, Virtual Library e narrazioni digitali mentre il Giardino accoglierà laboratori, makerspace e spazi per la produzione audio e musicale.

La Sala Nervi, con oltre 300 posti, sarà la sala lettura più grande d’Europa ampliando le occasioni di incontro e partecipazione e nel complesso ben 1400 sedute formali e informali offriranno ai visitatori la possibilità di scegliere tra concentrazione, lavoro condiviso, conversazione e sosta. Percorsi intuitivi, arredi, segnaletica, tecnologie, comfort acustico e verde favoriranno accessibilità, autonomia e benessere.

Eventi, gruppi di lettura, mostre, laboratori e attività per le scuole, realizzati con le università, istituzioni culturali, associazioni e comunità, ne faranno un’infrastruttura di welfare culturale. Esistono in Europa altri importanti esempi di recupero e rifunzionalizzazione, ma questo intervento assume un rilievo particolare per la sua scala, per l’ampiezza del progetto bibliotecario e per il valore storico e architettonico legato all’opera di Ettore Sottsass e Pier Luigi Nervi che furono gli storici progettisti dell’edificio.

Le collezioni, gli spazi e le tecnologie saranno messi in relazione attraverso una proposta culturale capace di connettere lettura, cittadinanza, memoria, creatività, scienza, ambiente, benessere e competenze digitali. La nuova Centrale rafforzerà così il proprio ruolo di riferimento per l’intera rete delle Biblioteche civiche di recente rigenerate di infrastruttura culturale al servizio della città e delle sue comunità.

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Iscriviti al canale WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese