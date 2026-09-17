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CronacaNovara

I carabinieri gli sequestrano in casa armi clandestine e una bomba a mano: arrestato un 57enne nel Novarese

Le manette sono scattate per detenzione illegale di armi ed esplosivi
Marco Lovisolo

Pubblicato

32 secondi fa

il

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GRANOZZO CON MONTICELLO – Deteneva illecitamente un vero e proprio arsenale in casa.

Per approfondire:

I carabinieri di Cameriano di Casalino, durante un controllo mirato nell’abitazione di un 57enne, hanno scoperto un fucile artigianale privo di marca, otturatore, congegno di scatto e matricola abrasa, addirittura una bomba a mano modello «M228», una pistola ad aria compressa calibro 4.5 e numerose munizioni di vario calibro, comprese alcune cartucce da guerra. L’intervento dei militari è scattato nella notte del 15 settembre a Granozzo con Monticello, piccolo comune nel Novarese.

Armi e munizioni sono state sequestrate e il 57enne è stato tratto in arresto in flagranza per detenzione illegale di armi ed esplosivi. È stato sottoposto agli arresti domiciliari in attesa dell’udienza di convalida da parte dell’autorità giudiziaria.

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