Alla Nova Arena Milano batte Bologna e va in finale di Supercoppa

TORTONA – Sarà l’Olimpia Milano a sfidare domani alla Nova Arena di Tortona la Umana Venezia nella finale che aggiudicherà la Supercoppa Italiana 2026 di basket.

Milano ha battuto La Virtus Bologna 80-71 dominando l’incontro dal primo minuto.

A metà gara il parziale era 40-23 e poi l’Olimpia non ha mollato fino al finale, controllando nell’ultimo quarto nonostante il tentativo di rientrare in partita di Bologna.

Decisivo il secondo quarto, che Milano si è aggiudicata con un parziale debordante di 23-9.

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