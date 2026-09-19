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Alla Nova Arena Milano batte Bologna e va in finale di Supercoppa

La finale sarà Milano-Venezia
Gabriele Farina

Pubblicato

8 secondi fa

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TORTONA – Sarà l’Olimpia Milano a sfidare domani alla Nova Arena di Tortona la Umana Venezia nella finale che aggiudicherà la Supercoppa Italiana 2026 di basket.

Per approfondire:

Milano ha battuto La Virtus Bologna 80-71 dominando l’incontro dal primo minuto.

A metà gara il parziale era 40-23 e poi l’Olimpia non ha mollato fino al finale, controllando nell’ultimo quarto nonostante il tentativo di rientrare in partita di Bologna.

Decisivo il secondo quarto, che Milano si è aggiudicata con un parziale debordante di 23-9.

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