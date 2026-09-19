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Estrazioni Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto di sabato 19 settembre 2026: i numeri vincenti
In questo articolo troverete i risultati ufficiali e le combinazioni vincenti ruota per ruota, insieme ai simboli del Simbolotto e ai numeri estratti per 10eLotto e SuperEnalotto
Torna l’appuntamento con la fortuna che tiene con il fiato sospeso milioni di appassionati in tutta Italia.
In questo articolo troverete i risultati ufficiali e le combinazioni vincenti ruota per ruota, insieme ai simboli del Simbolotto e ai numeri estratti per 10eLotto e SuperEnalotto.
Ecco i numeri del Lotto di sabato 19 settembre 2026:
Bari: 90 – 64 – 76 – 57 – 70
Cagliari: 77 – 50 – 07 – 53 – 43
Firenze: 80 – 27 – 05 – 44 – 89
Genova: 08 – 86 – 67 – 63 – 24
Milano: 44 – 17 – 58 – 40 – 47
Napoli: 81 – 78 – 10 – 71 – 02
Palermo: 86 – 89 – 26 – 33 – 03
Roma: 06 – 12 – 66 – 63 – 72
Torino: 29 – 52 – 81 – 13 – 54
Venezia: 62 – 03 – 59 – 86 – 05
Nazionale: 34 – 17 – 15 – 39 – 83
I 20 numeri vincenti del 10eLotto del 19 settembre sono:
03 – 06 – 08 – 12 – 17 – 27 – 29 – 44 – 50 – 52 – 62 – 64 – 76 – 77 – 78 – 80 – 81 – 86 – 89 – 90
Numero oro: 90
Doppio oro: 90 – 64
Extra: 05 – 07 – 10 – 13 – 26 – 33 – 40 – 53 – 57 – 58 – 59 – 63 – 66 – 67 – 71
I numeri del Superenalotto del 19 settembre 2026:
La combinazione vincente è: 20 – 42 – 45 – 48 – 68 – 85
Il numero Jolly è: 49
Il numero Superstar è: 41
Il Jackpot del Superenalotto: 29.500.000 euro
I simboli estratti al Simbolotto
31 (anguria)
1 (Italia)
41 (buffone)
8 (braghe)
15 (ragazzo)
Cosa fare se soffri di ludopatia
Per chiedere aiuto per la ludopatia, puoi chiamare il Telefono Verde Nazionale (800 55 88 22) per informazioni e indirizzamento, rivolgerti direttamente ai SerD (Servizi per le Dipendenze) della tua ASL (es. ASLTO4 ha sedi a Chivasso, Caluso, Ciriè) per percorsi gratuiti e anonimi, o cercare supporto specifico in associazioni come il Centro Torinese di Solidarietà (CTS) per percorsi serali e di gruppo, e contattare lo sportello “Sgarbuglio” per problemi di sovraindebitamento collegati al gioco.
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