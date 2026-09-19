Estrazioni Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto di sabato 19 settembre 2026: i numeri vincenti

Torna l’appuntamento con la fortuna che tiene con il fiato sospeso milioni di appassionati in tutta Italia.

In questo articolo troverete i risultati ufficiali e le combinazioni vincenti ruota per ruota, insieme ai simboli del Simbolotto e ai numeri estratti per 10eLotto e SuperEnalotto.

Ecco i numeri del Lotto di sabato 19 settembre 2026:

Bari: 90 – 64 – 76 – 57 – 70

Cagliari: 77 – 50 – 07 – 53 – 43

Firenze: 80 – 27 – 05 – 44 – 89

Genova: 08 – 86 – 67 – 63 – 24

Milano: 44 – 17 – 58 – 40 – 47

Napoli: 81 – 78 – 10 – 71 – 02

Palermo: 86 – 89 – 26 – 33 – 03

Roma: 06 – 12 – 66 – 63 – 72

Torino: 29 – 52 – 81 – 13 – 54

Venezia: 62 – 03 – 59 – 86 – 05

Nazionale: 34 – 17 – 15 – 39 – 83

I 20 numeri vincenti del 10eLotto del 19 settembre sono:

03 – 06 – 08 – 12 – 17 – 27 – 29 – 44 – 50 – 52 – 62 – 64 – 76 – 77 – 78 – 80 – 81 – 86 – 89 – 90

Numero oro: 90

Doppio oro: 90 – 64

Extra: 05 – 07 – 10 – 13 – 26 – 33 – 40 – 53 – 57 – 58 – 59 – 63 – 66 – 67 – 71

I numeri del Superenalotto del 19 settembre 2026:

La combinazione vincente è: 20 – 42 – 45 – 48 – 68 – 85

Il numero Jolly è: 49

Il numero Superstar è: 41

Il Jackpot del Superenalotto: 29.500.000 euro

I simboli estratti al Simbolotto

31 (anguria)

1 (Italia)

41 (buffone)

8 (braghe)

15 (ragazzo)

Cosa fare se soffri di ludopatia

Per chiedere aiuto per la ludopatia, puoi chiamare il Telefono Verde Nazionale (800 55 88 22) per informazioni e indirizzamento, rivolgerti direttamente ai SerD (Servizi per le Dipendenze) della tua ASL (es. ASLTO4 ha sedi a Chivasso, Caluso, Ciriè) per percorsi gratuiti e anonimi, o cercare supporto specifico in associazioni come il Centro Torinese di Solidarietà (CTS) per percorsi serali e di gruppo, e contattare lo sportello “Sgarbuglio” per problemi di sovraindebitamento collegati al gioco.

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