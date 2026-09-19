La Juventus Women agguanta la Roma al 97′ e poi vince la Women’s Cup ai rigori

VIAREGGIO – Le due squadre più forti hanno dato spettacolo nella finale della Women’s Cup. Juventus Women e Roma si sono affrontate senza esclusione di colpi.

Roma in vantaggio con Bergamaschi al 27′ e poi sul 2-0 con Antoine al 55′, ma la Juve non molla e trova il 2-1 al 59′ con Redondo.

Per il pareggio però bisognerà attendere il 97′, dopo l’ingresso di una splendida Sarriegi (un palo e una traversa per lei) quando Redondo pareggia su rigore che lei stessa ha guadagnato regalando i supplementari alle sue compagne.

Un palo anche per la Roma ma la rete non si gonfia più fino ai calci di rigore. E qui gli errori di Ottey e Oliviero consegnano il primo trofeo stagionale alla Juventus.

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