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Supercoppa basket, Derthona sconfitta in casa, Venezia va in finale

Domani la finale a Tortona
Gabriele Farina

Pubblicato

1 minuto fa

il

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TORTONA – E’ cominciata con la vittoria della Umana Venezia sulla Bertram Derthona alla Nova Arena di Tortona la Final Four di Supercoppa di basket.

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E dire che i padroni di casa erano partiti alla grande, arrivando a metà gara avanti 56-47 sfruttando le difese un po’ ballerine di entrambe le squadre.

Ma nel terzo quarto Venezia ha cambiato ritmo con Watson (19 punti) e Wijltier (16) sugli scudi e nell’ultimo quarto ha dato la scossa decisiva arrivando ad avere oltre 10 punti di vantaggio e chiudendo 90-98. Un quarto da 30 punti per Venezia.

A Derthona non basta un Ghoram da 20 punti e un Hubb che chiude a 17.

Venezia affronterà domani alla Nova Arena la vincente tra Milano e Bologna per giocarsi la Supercoppa.

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