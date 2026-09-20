Sente i rumori e spara nel cortile della sua cascina: ladro ucciso a Baldissero d’Alba

BALDISSERO D’ALBA – Nella notte tra sabato 19 e domenica 20 settembre a Baldissero d’Alba, nel cuore del Roero, intorno alle 2:00, il proprietario di una cascina ha fatto fuoco contro un gruppo di malviventi penetrati nella sua proprietà, uccidendone uno.

La dinamica dell’accaduto

L’uomo, un cittadino italiano di 35 anni che si trovava solo nell’abitazione, è stato svegliato all’improvviso da rumori sospetti provenienti dall’esterno. Affacciatosi, ha notato la presenza di intrusi che avevano appena scavalcato la recinzione per intrufolarsi nel cortile, verosimilmente con l’intento di sottrarre attrezzi e materiali edili dal cantiere. Allarmato dalla situazione, il trentacinquenne ha impugnato una pistola (regolarmente detenuta) ed ha esploso alcuni colpi all’indirizzo dei ladri.

Uno dei proiettili ha raggiunto uno dei componenti della banda, ferendolo a morte. È stato lo stesso proprietario a comporre immediatamente il numero di emergenza per richiedere l’intervento delle forze dell’ordine e dei sanitari del 118. All’arrivo dell’ambulanza, l’équipe medica ha potuto soltanto constatare il decesso dell’uomo, la cui identità è in fase di accertamento.

I rilievi balistici e le indagini per ricostruire nei dettagli la dinamica dei fatti, la traiettoria degli spari e l’ipotesi di sussistenza dei presupposti di legittima difesa sono affidati ai Carabinieri delle Compagnie di Bra e di Cuneo, sotto il coordinamento della Procura della Repubblica competente.

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Iscriviti al canale WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese