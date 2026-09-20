Allianz Stadium da vergogna, cori e spalle al campo durante il minuto di silenzio per Mazzola

TORINO – Inesistente il concetto di rispetto su parte degli spalti dell’Allianz Stadium prima del calcio d’inizio della sfida di Serie A tra Juventus e Atalanta.

Durante il minuto di raccoglimento disposto su tutti i campi per onorare la memoria di Sandro Mazzola, leggenda dell’Inter e della Nazionale italiana scomparso all’età di 83 anni, il cordoglio non è stato osservato all’unanimità.

Mentre gran parte dello stadio si è unita in un caloroso e partecipe applauso di commiato per ricordare uno dei volti più rappresentativi della storia calcistica del Paese, nel cuore del tifo organizzato bianconero si è registrata una netta frattura.

In Curva Sud, infatti, diversi sostenitori hanno scelto di voltare le spalle al terreno di gioco per tutta la durata del tributo, mentre altri gruppi hanno intonato a gran voce cori dedicati alla memoria di Gaetano Scirea e all’avvocato Gianni Agnelli.

Un gesto polemico compiuto senza ritegno che ha rotto l’atmosfera di raccoglimento e ha suscitato reazioni contrastanti tra il resto del pubblico presente nell’impianto torinese.

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