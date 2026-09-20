Mondiali di ciclismo a Montreal: bronzo mancato per Elisa Longo Borghini, non manca la soddisfazione

MONTREAL – Grande prestazione ma con un pizzico di amarezza per Elisa Longo Borghini nella giornata inaugurale dei Campionati Mondiali di ciclismo su strada a Montreal, in Canada. La 34enne campionessa piemontese di Ornavasso ha chiuso al quarto posto la prova a cronometro individuale femminile, vedendosi sfuggire la medaglia di bronzo per 5 secondi.

La maglia iridata è andata, come da pronostico, alla fuoriclasse svizzera Marlen Reusser, che ha confermato il titolo mondiale dominando i 39,2 chilometri del percorso in 50’24” (media di 46,6 km/h). Medaglia d’argento per la britannica Zoe Bäckstedt (+40”), seguita da Koch (+45”) e dall’azzurra Longo Borghini, quarta a 50” dalla vetta. I

In top ten anche l’altra italiana Vittoria Guazzini, decima a 2’05”.

Le parole di Longo Borghini: «Stupita di me stessa, pronta per la prova in linea»

Nonostante la medaglia mancata, la prova canadese rappresenta la miglior prestazione a cronometro della carriera dell’atleta piemontese, che ha commentato con entusiasmo e fiducia la sua prova:

«Sono stupita di me stessa. Devo ringraziare Dario Cioni che mi ha guidato dall’ammiraglia alla perfezione e il mio allenatore Paolo Slongo: mi ha detto che ero pronta pure per la crono e aveva ragione».

Segnali estremamente incoraggianti in vista dei prossimi impegni iridati, infatti martedì Longo Borghini tornerà in sella per la cronostaffetta mista a squadre, prima del grande appuntamento di sabato con la gara in linea, dove partirà con i gradi di autentica favorita per la vittoria finale.

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