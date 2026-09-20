Motta de’ Conti, la sindaca Emanuela Quirici lascia Salvini e si unisce a Vannacci

MOTTA DE’ CONTI – Nuovo innesto tra gli amministratori locali per Futuro Nazionale, la formazione politica guidata dal generale. Emanuela Quirici, sindaca di Motta de’ Conti in provincia di Vercelli, ha ufficializzato il suo addio alla Lega per aderire all'”esercito” vannacciano. Si tratta già del secondo passaggio formale di un primo cittadino in Piemonte, la cui precedente adesione è avvenuta a Roccavione, nel Cuneese.

Nulla di sorprendente in questo cambio di bandiera, a quanto pare, visto che la prima cittadina faceva già riferimento al MAC (il movimento Il Mondo al Contrario nato sull’onda del libro redatto dal generale).

La sindaca ha motivato la propria scelta rivendicando coerenza ideale e continuità amministrativa:

«L’ingresso in Futuro Nazionale rappresenta la naturale conclusione di un percorso politico coerente con i valori sostenuti nel corso degli anni. L’approdo a questa realtà non costituisce un riposizionamento tattico o dettato da mero calcolo, bensì il naturale e lineare compimento di un cammino di rigorosa fedeltà ai miei valori. La mia azione amministrativa si è sempre fondata su capisaldi irrinunciabili: credo nella difesa, nella custodia e nella valorizzazione delle tradizioni e del patrimonio culturale e storico della nostra Nazione. Credo nel riconoscimento del merito, nella centralità della famiglia, nella dignità del lavoro e nella tutela incondizionata della libertà di pensiero. Ringrazio l’onorevole Emanuele Pozzolo, coordinatore regionale, e i dirigenti provinciali del partito».