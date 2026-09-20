L’Olimpia Milano vince la Supercoppa a Tortona: Reyer Venezia battuta 94-87 dopo l’overtime

TORTONA – Il primo trofeo della nuova stagione della pallacanestro italiana prende la strada di Milano al termine di una sfida entusiasmante. Nella cornice piemontese della Nova Arena di Tortona, l’Olimpia Milano si è aggiudicata la Supercoppa LBA 2026 superando una tenace Reyer Venezia con il punteggio finale di 94-87, maturato soltanto dopo un tempo supplementare.

La gara

La finale ha vissuto continui capovolgimenti di fronte. Dopo una partenza fulminea di Milano nei primi quarti e la rimonta della Reyer nel secondo tempo, è servito l’overtime per decretare la squadra vincitrice.

Nel prolungamento l’Olimpia ha trovato lo spunto decisivo per allungare definitivamente e chiudere i conti.

I protagonisti sul parquet

A trascinare i campioni d’Italia al successo sono state le prove maiuscole di Moses Wright, dominante sotto i tabelloni e autore di 23 punti, e di Leandro Bolmaro, a segno con 17 punti e giocate decisive nei momenti caldi dell’incontro.

A Venezia non è bastata una prestazione di grande carattere e intensità, spinta dai 18 punti messi a referto da Kyle Wiltjer e dai 15 di Jordan Parks. Per il tecnico dell’Olimpia coach Poeta arriva un en plein significativo: tre competizioni vinte su tre disputate in Italia alla guida della formazione milanese.

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