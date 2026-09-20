Grida e chiede aiuto sulla ferrata dell’Infernone a Sordevolo: 24enne cade nel torrente

SORDEVOLO – Nel territorio montano del Biellese, una ragazza di ventiquattro anni, impegnata a risalire l’itinerario attrezzato, si è trovata improvvisamente bloccata in un passaggio critico e ha cominciato a richiamare l’attenzione gridando per chiedere aiuto.

Ricevuta la segnalazione, sono partite immediatamente le squadre di terra dei vigili del fuoco di Biella affiancate dai tecnici del Soccorso Alpino, che hanno risalito i sentieri della gola per localizzare con precisione la giovane. Nel frattempo, la ventiquattrenne è riuscita autonomamente a svincolarsi dal punto più pericoloso del tracciato roccioso.

Durante le manovre per mettersi in salvo, la ragazza è scivolata ed è finita nelle acque del torrente sottostante, rimediando un violento colpo al capo. Raggiunta e recuperata dai soccorritori, è stata affidata al personale sanitario del 118 per le prime cure sul posto e successivamente trasferita in ambulanza al pronto soccorso dell’ospedale per accertamenti clinici.

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