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Grida e chiede aiuto sulla ferrata dell’Infernone a Sordevolo: 24enne cade nel torrente

La giovane è stata recuperata dai soccorsi che hanno constatato il trauma cranico

Chiara Scerba

Pubblicato

1 minuto fa

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SORDEVOLO – Nel territorio montano del Biellese, una ragazza di ventiquattro anni, impegnata a risalire l’itinerario attrezzato, si è trovata improvvisamente bloccata in un passaggio critico e ha cominciato a richiamare l’attenzione gridando per chiedere aiuto.

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Ricevuta la segnalazione, sono partite immediatamente le squadre di terra dei vigili del fuoco di Biella affiancate dai tecnici del Soccorso Alpino, che hanno risalito i sentieri della gola per localizzare con precisione la giovane. Nel frattempo, la ventiquattrenne è riuscita autonomamente a svincolarsi dal punto più pericoloso del tracciato roccioso.

Durante le manovre per mettersi in salvo, la ragazza è scivolata ed è finita nelle acque del torrente sottostante, rimediando un violento colpo al capo. Raggiunta e recuperata dai soccorritori, è stata affidata al personale sanitario del 118 per le prime cure sul posto e successivamente trasferita in ambulanza al pronto soccorso dell’ospedale per accertamenti clinici.

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