Due coltellate all’ex compagna e poi fugge: grave la donna di Bognanco in Val d’Ossola

BOGNANCO – Una donna di 29 anni è stata ferita con due coltellate all’addome nella serata di ieri a Bognanco, nel Verbano-Cusio-Ossola. Per l’aggressione è stato fermato l’ex compagno, un uomo di 44 anni.

La donna, trasportata in elisoccorso all’ospedale di Novara, è ricoverata in prognosi riservata. Secondo le prime informazioni, non sarebbe in pericolo di vita.

I due, che in passato avevano convissuto e avevano interrotto da poco la relazione, si sarebbero incontrati per un chiarimento. Durante l’incontro, per cause ancora da accertare, l’uomo avrebbe colpito la 29enne. Nonostante le ferite, la donna è riuscita a chiamare il 112 e a chiedere aiuto.

Sul posto è intervenuta la Polizia di frontiera di Domodossola, mentre la donna è stata soccorsa e trasferita in ospedale con l’elisoccorso.

Il 44enne si sarebbe allontanato dopo l’aggressione ed è stato fermato nella notte nel Novarese, al termine della fuga.

Sull’accaduto indaga la Procura di Verbania. Secondo le prime informazioni, nei giorni scorsi la donna si sarebbe già rivolta alle forze dell’ordine per segnalare la situazione conflittuale con l’ex compagno.

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Iscriviti al canale WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese