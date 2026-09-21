È Salvatore Grassia il centauro deceduto in uno scontro sulla Torino-Caselle, aveva 45 anni

TORINO – È Salvatore Grassia il centauro rimasto vittima di uno scontro stradale verificatosi nel pomeriggio di ieri, 20 settembre, sulla Torino-Caselle. Grassia aveva 45 anni ed era di Leinì.

Lo scontro mortale

Erano circa le 15:00 quando si sono scontrati il conducente di una automobile, una Peugeot 2008, e Grassia alla guida una moto Kawasaki Ninja, con lui un passeggero di circa 30 anni. L’impatto è stato violentissimo.

Ad avere la peggio il 45enne di Leinì, morto sul colpo. I sanitari del 118, giunti sul posto, hanno tentato le manovre di rianimazione ma per Grassia non c’è stato nulla da fare. Gravissimo il 30enne che viaggiava con lui, trasportato d’urgenza in codice rosso all’ospedale San Giovanni Bosco di Torino: ha una emorragia cerebrale gravissima e un danno al midollo spinale tra collo e cranio. Ricoverato nel reparto di rianimazione, la prognosi è riservata.

Lievemente contuso il conducente dell’automobile.

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