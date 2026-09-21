Individuato e arrestato il 25enne che aveva commesso una violenta rapina a Torino

TORINO – Aveva aggredito un uomo di 55 anni per strappargli dal collo una catenina d’oro, poi si era dato alla fuga facendo perdere le proprie tracce. A distanza di sei mesi dai fatti, la polizia di Stato ha arrestato un uomo di 25 anni, ritenuto responsabile della tentata rapina aggravata avvenuta lo scorso 18 marzo in piazzetta Rubatto.

La rapina

Quel giorno la vittima era riuscita a reagire e aveva evitato che il rapinatore gli portasse via il monile, pur riportando alcune lesioni a causa della violenza dell’aggressione. Le immediate indagini condotte dalla Squadra Mobile di Torino hanno permesso di raccogliere un solido quadro indiziario a carico del giovane, portando il giudice a disporre nei suoi confronti la custodia cautelare in carcere.

La svolta è arrivata nei giorni scorsi nel quartiere Barriera di Milano, dove gli agenti della Sezione Falchi hanno individuato e bloccato il ricercato. Durante le fasi del fermo, tuttavia, il 25enne si è scagliato con violenza contro i poliziotti, opponendo una dura resistenza: uno degli agenti ha riportato ferite giudicate guaribili in dieci giorni.

Oltre all’esecuzione dell’ordinanza di custodia cautelare per l’episodio di marzo, l’uomo è stato quindi tratto in arresto anche per violenza, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale.

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