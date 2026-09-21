Martina Berta fa doppietta a a Soldier Hollow nelle World Series di MTB

TORINO – Continua la stagione da sogno di Martina Berta che dopo aver vinto a La Thuile la sua prima gara di cross-country delle UCI Mountain Bike World Series, dopo la medaglia d’argento nel cross-country femminile ai mondiali in Val di Sole, ha fatto una doppietta a Soldier Hollow negli USA , dove si è svolta l’ottava e penultima tappa stagionale delle UCI Mountain Bike World Series.

La campionessa di MTB nata a Torino, che vive a La Salle e che studia a Torino ha vinto sia la short track che la gara di cross country a Soldier Hollow. Martina Berta ora è terza nella classifica generale delle UCI Mountain Bike World Series nella classifica cross country e quinta nello short track.

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