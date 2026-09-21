Tensione al Campus Einaudi: scontro e insulti tra Fuan e studenti antifascisti

TORINO – Attimi di tensione, questa mattina, all’ingresso del Campus Luigi Einaudi: in occasione della ripresa delle lezioni universitarie, una decina di militanti del Fuan (organizzazione giovanile di Fratelli d’Italia) si è presentata davanti alla sede per una azione di volantinaggio, scatenando la reazione degli studenti antifascisti.

Avvertiti da un tam-tam sui social network, decine di attivisti si sono quindi radunati sul posto srotolando lo striscione “Fuori i fasci dall’università”. I due schieramenti sono arrivati a un duro contatto, con scambio continuo di insulti e slogan, che ha reso necessario il tempestivo intervento degli agenti della Digos per evitare il peggio e mantenere i due gruppi a distanza di sicurezza.

Dopo circa un’ora di stallo, le forze dell’ordine hanno allontanato i militanti del Fuan dall’area del Campus. Come riportato dall’Ansa, durante le fasi di spostamento verso il lato opposto della Dora, sotto la protezione di uno schieramento di polizia in tenuta antisommossa, la situazione è nuovamente degenerata: secondo quanto denunciato dagli antifascisti, un militante di destra avrebbe colpito con un pugno un attivista dei collettivi.

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