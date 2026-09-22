Alla scoperta dalla chiesetta di San Ferreolo a Grosso: un gioiello del Romanico piemontese

GROSSO – Una piccola chiesa di campagna, ma con una storia che attraversa quasi mille anni. È la chiesetta di San Ferreolo a Grosso, nel Canavese, al centro di un progetto di valorizzazione promosso dal Comune e sostenuto dalla Città metropolitana di Torino attraverso il bando dedicato ai piccoli Comuni.

L’obiettivo è far conoscere un edificio ancora poco noto, ma di particolare interesse per la storia del Romanico piemontese. “Sostenere il Comune di Grosso nella valorizzazione della chiesetta significa investire in un turismo di qualità, fatto di lentezza e scoperta”, sottolinea la consigliera metropolitana delegata al Turismo Sonia Cambursano, evidenziando il valore dei piccoli centri nella costruzione di nuovi itinerari tra arte e storia.

Una chiesa dell’XI-XII secolo

La cappella, costruita probabilmente tra la fine dell’XI e l’inizio del XII secolo, si trova in aperta campagna. È formata da un’unica navata, con facciata a capanna e abside orientata a est. Le pareti sono realizzate con ciottoli del vicino torrente Banna, disposti a spina di pesce e alternati a piccoli mattoni, mentre nella parte alta compaiono i caratteristici archetti pensili romanici.

Secondo alcuni confronti con altre chiese della zona, la cappella potrebbe avere avuto un’origine benedettina. La dedica a San Ferreolo è documentata almeno dal 1386.

Il santo, martirizzato nel III secolo e legato alla regione di Besançon, è una figura poco conosciuta oggi. In Piemonte, quella di Grosso sarebbe l’unica chiesa a lui dedicata. Il suo culto era inoltre legato alla protezione dei pellegrini e delle antiche vie di comunicazione, un elemento che potrebbe collegare la cappella a un antico percorso tra Ivrea e Avigliana, alternativo alla vicina Via Francigena.

Gli affreschi raccontano la storia della cappella

Il valore della chiesetta è soprattutto nei suoi affreschi, realizzati in epoche diverse.

Nell’abside si conserva un’importante testimonianza del Romanico del Basso Canavese: al centro è raffigurato il Cristo Pantocrator, racchiuso in una mandorla e circondato dai simboli dei quattro Evangelisti. Ai lati compaiono la Vergine e San Giovanni, mentre nella fascia inferiore sono rappresentati i dodici Apostoli.

Sulla parete sinistra si trova invece un ciclo più tardo, risalente al XIV-XV secolo, con le allegorie delle Virtù e della Cavalcata dei Vizi. A queste immagini si aggiunge un dipinto datato 1472, con la Vergine allattante e San Bernardino da Siena.

Gli affreschi più antichi presentano legami con il Romanico francese di matrice cluniacense, ma anche analogie con altre chiese piemontesi, tra cui San Michele in Insula a Trino, San Michele in Clivolo a Borgo d’Ale e San Tommaso a Briga Novarese.

La chiesetta di Grosso diventa così un piccolo ma significativo punto di incontro tra arte, storia, religione e antichi itinerari, con caratteristiche che la collegano anche ad altri monumenti romanici del Piemonte.

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