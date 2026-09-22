Collegno, apre la Fabbrica della Felicità di Leone 1857: il museo, le iconiche pastiglie e anche il cioccolato

COLLEGNO – È stata inaugurata questa mattina a Collegno la Fabbrica della Felicità di Leone 1857, il nuovo spazio aperto al pubblico realizzato accanto allo stabilimento dell’azienda dolciaria. Alla cerimonia erano presenti, tra gli altri, la presidente di Leone 1857 Michela Petronio, Luca Barilla, l’assessore regionale Andrea Tronzano, la vicesindaca di Torino Michela Favaro e il sindaco di Collegno Matteo Cavallone. A moderare l’evento è stata Cristina Chiabotto.

La nuova struttura, progettata dallo studio milanese Piuarch, si sviluppa su 7mila metri quadrati e unisce produzione, museo esperienziale e attività dedicate ai visitatori. Il progetto punta a raccontare quasi 170 anni di storia di Leone, attraverso cioccolato, caramelle, pastiglie e i processi produttivi.

Il percorso parte dall’ampio atrio, dove è esposta una storica latta gialla Leone in formato monumentale. Qui si trovano anche la caffetteria e il flagship store, ospitato all’interno di una grande serra. Questi spazi sono accessibili liberamente, senza biglietto.

Il museo si sviluppa invece su due piani, con installazioni interattive, ambienti immersivi e affacci sulle linee produttive. I visitatori possono vedere da vicino ingredienti e lavorazioni, fino al Teatro, da cui si osservano le linee delle pastiglie e del cioccolato, dove convivono macchinari storici e tecnologie moderne. La visita si conclude con una degustazione dei prodotti Leone.

Sono previsti anche laboratori, visite guidate e attività per scuole e gruppi, oltre a spazi per eventi privati e aziendali.

Particolare attenzione è stata dedicata alla sostenibilità e al benessere. La struttura è stata progettata per ottenere la certificazione LEED Gold e comprende impianti fotovoltaici, sistemi per il recupero dell’acqua piovana e materiali naturali e riciclabili.

“Abbiamo voluto trasformare quasi 170 anni di storia in un’esperienza aperta a tutti e dedicata a questo territorio”, hanno spiegato Michela Petronio e Luca Barilla. Per la vicesindaca Favaro, la Fabbrica rappresenta invece “un luogo capace di unire produzione, cultura d’impresa e rapporto con il territorio”.

Il sindaco Matteo Cavallone ha sottolineato il legame tra la storia di Leone e Collegno, mentre il presidente della Regione Alberto Cirio e l’assessore Andrea Tronzano hanno evidenziato il valore dell’investimento per il territorio piemontese.

Orari e biglietti

La Fabbrica della Felicità, in via Italia 48 a Collegno, è aperta dal martedì alla domenica. Il percorso museale è visitabile dalle 10 alle 18, mentre shop e caffetteria restano aperti fino alle 19.

I biglietti possono essere acquistati online sul sito ufficiale della struttura o direttamente in biglietteria. Sono disponibili visite libere e guidate, laboratori, percorsi premium con accesso alle aree produttive e proposte per scuole, gruppi e tour operator.

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