Ladro ucciso a Baldissero d’Alba: indagato a piede libero il 35enne Roberto Mollo

BALDISSERO D’ALBA – Si delinea con nuovi dettagli il quadro investigativo e personale attorno ai drammatici fatti avvenuti nella notte nel comune cuneese. È ufficialmente indagato a piede libero per omicidio Roberto Mollo, il 35enne che ha fatto fuoco dopo l’intrusione nella cascina di famiglia.

La pistola utilizzata dall’uomo, regolarmente denunciata e detenuta, è stata posta sotto sequestro penale ed è ora custodita dai militari dell’Arma per le perizie balistiche.

Parallelamente è stata identificata la vittima: si tratta di un 36enne di origini albanesi residente a Torino, già noto alle forze dell’ordine per precedenti legati a reati contro il patrimonio.

Le indagini

I rilievi, condotti dai Carabinieri delle Compagnie di Bra e Cuneo con il supporto del Nucleo Operativo provinciale, stanno verificando la presenza di almeno quattro complici scappati subito dopo gli spari.

Resta inoltre al centro degli accertamenti il reale movente dell’intrusione: se inizialmente l’attenzione sembrava limitata agli attrezzi e ai materiali del cantiere edile, gli inquirenti non escludono ora che la banda abbia attraversato l’area in ristrutturazione con l’intento di fare breccia nella porzione già abitata della cascina.

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