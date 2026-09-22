È Mariano Capirone il motociclista 61enne morto nello schianto a Montalenghe

MONTALENGHE – Si tratta di Mariano Capirone, 61enne residente a Montanaro, la vittima dello schianto mortale avvenuto oggi, martedì 22 settembre, sulla strada provinciale 217 a Montalenghe.

Si trovava sulla sua Honda Cbr quando in curva sul cavalcavia in uscita dal paese ha perso il controllo della moto e si è schiantato morendo sul colpo.

Inutili le manovre rianimatorie effettuate dal personale sanitario del 118 Azienda Zero arrivata sul posto: l’uomo è deceduto prima di poterlo trasportare in ospedale.

Sulla dinamica dello scontro stradale sono al lavoro i carabinieri di San Giorgio Canavese che hanno effettuato i rilievi.

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